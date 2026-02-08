Calor y altas temperaturas con alerta amarilla por fuertes tormentas en cinco provincias: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima

El SMN emitió avisos por tormentas fuertes y viento zonda para este 8 de febrero. Conocé las zonas afectadas y las recomendaciones oficiales.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en seis provincias para este domingo 8 de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 8 de febrero en Buenos Aires y otras cinco provincias del país, mientras que en Mendoza también rige una advertencia por viento zonda. El organismo anticipó lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada de calor y altas temperaturas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores continuará el buen tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo despejado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y algo nublado por la noche. En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 22 y la máxima de 31 grados.

El lunes , aunque el cielo se presentará mayormente nublado, los registros térmicos serán idénticos a los de la jornada previa: 22 de mínima y 31 de máxima.

El martes , en tanto, estará parcialmente nublado y el termómetro subirá un poco, con temperaturas que oscilarán los 23 y 33 grados.

La advertencia por tormentas alcanza a zonas de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza. Según informó el SMN, las áreas afectadas podrían registrar fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Este domingo será ideal para actividades al aire libre.

Las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

alerta amarilla Buenos Aires y La Pampa podrían registrar acumulados de hasta 60 milímetros en pocas horas.

En el sur del país, particularmente en Chubut y Río Negro, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros. En cambio, en Buenos Aires y La Pampa se prevén acumulados más elevados, entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Para San Luis y Mendoza, el organismo anticipó precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros a lo largo de la jornada.

Qué es el viento zonda y cómo afecta a Mendoza

Además de las tormentas, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento zonda en Mendoza, especialmente en el sector sureste de la provincia.

El Viento Zonda es un fenómeno climático típico de la región de Cuyo en Argentina que se produce cuando el aire húmedo del Pacífico asciende la Cordillera de los Andes, descarga su humedad en forma de lluvia o nieve y luego desciende por la ladera oriental. Durante este descenso, el aire sufre un proceso físico llamado calentamiento adiabático, lo que lo convierte en un viento extremadamente seco, cálido y violento.

viento zonda.jpg El viento zonda podría presentar ráfagas de hasta 70 km/h y provocar aumento repentino de temperatura.

Al llegar a las ciudades, suele provocar aumentos repentinos de temperatura, ráfagas de gran velocidad que levantan nubes de polvo y malestar físico en las personas debido a la baja presión y la sequedad extrema del ambiente.

El fenómeno se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este tipo de viento puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones marcadamente secas.

¿En qué horario rigen las alertas?

Las alertas por tormentas estarán vigentes durante la tarde en Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Por la noche, el nivel amarillo continuará en Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza y San Luis.

Para conocer el detalle actualizado por localidad, incluyendo horarios específicos y el nivel de alerta vigente en cada región, se puede consultar el apartado oficial de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones ante tormentas y vientos

Estas son las medidas preventivas difundidas por el organismo oficial ante la posibilidad de tormentas fuertes.

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones ante la alerta por viento zonda

El SMN también difundió una serie de consejos para minimizar riesgos durante la ocurrencia del viento zonda.