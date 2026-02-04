El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un miércoles con máxima estimada en 32 grados, con posibles chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y calor extremo para 13 provincias.
Alerta meteorológica por calor extremo en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA tendrá una máxima de 32 grados. El SMN emitió alerta amarilla por la llegada del agua para diversos puntos del país.
Vuelve el calor en el AMBA, acompañado de viento y tormentas aisladas
Ola de calor en el AMBA y 11 provincias bajo alerta: cómo seguirá el clima en el resto del país
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este miércoles mínima de 23 y máxima de 32 grados, con probabilidad de chaparrones para la mañana y tarde (10% al 40%). El jueves las marcas estarán entre los 25 y 31 grados, con posibles chaparrones por la mañana y noche (40% al 70%) y tormentas aisladas por la tarde.
El viernes las marcas estarán entre los 19 y 29 grados, con chaparrones para la madrugada y mañana en una probabilidad del 10% al 40%.
Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y calor externo: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Córdoba, San Luis, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires, con frecuente actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 75 km/h y valores acumulados entre 20 y 50 mm.
Además se esperan lluvias para la cordillera a la altura de Neuquén y Chubut, junto a gran parte de Santa Cruz, con una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm. Por último, el calor extremo rige para Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires, junto al AMBA.
