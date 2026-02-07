Sábado agradable en el AMBA y tres provincias bajo alerta por tormentas y viento: cómo seguirá el clima en el país + Seguir en









El AMBA encara una jornada agradable con mínima de 17. El SMN emitió alerta por tormentas y vientos en tres provincias del norte y sur del país.

La máxima para este sábado es de 32 grados en el AMBA. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una temperatura estable, luego de varios días de calor intenso, con una máxima estimada en los 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para tres provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este sábado marcas de los 17 a los 32 grados, con un momento de máxima temperatura para la tarde. El domingo la mínima subirá unos grados, llegando a unos 22 mientras la máxima será de 31.





El comienzo de la semana tendrá máximas superiores a los 30 grados mientras las mínimas serán agradables: lunes, martes y miércoles con 23, 24, y 22 respectivamente.

Obelisco El comienzo de la semana en el AMBA tendrá máximas superiores a los 30 grados. Alerta por tormentas y vientos para tres provincias: de cuáles se trata El organismo emitió alerta amarilla para el norte de Jujuy y Salta, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevé una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.





En paralelo, rige la misma alerta por vientos para Tierra del Fuego, provenientes del sector oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.