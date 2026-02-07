Sábado agradable en el AMBA y tres provincias bajo alerta por tormentas y viento: cómo seguirá el clima en el país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una temperatura estable, luego de varios días de calor intenso, con una máxima estimada en los 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para tres provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este sábado marcas de los 17 a los 32 grados, con un momento de máxima temperatura para la tarde. El domingo la mínima subirá unos grados, llegando a unos 22 mientras la máxima será de 31.
Alerta por tormentas y vientos para tres provincias: de cuáles se trata
El organismo emitió alerta amarilla para el norte de Jujuy y Salta, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevé una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.
