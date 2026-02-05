Alerta por tormentas en el AMBA: cuándo llegan las lluvias luego del calor extremo y cómo sigue el clima + Seguir en









El AMBA encara una jornada con máximas de verano pero pasada por agua. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para 15 provincias.

La máxima en el AMBA para este jueves de tormenta es de 31 grados. Mariano Fuchila

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un jueves con probabilidades de tormentas durante todo el día, mientras el calor persiste con una máxima de 31 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias intensas y calor extremo para 15 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este jueves marcas entre los 25 y 31 grados, mientras rige una probabilidad de tormentas entre un 40% y 70% para la mañana y tarde, mientras para la noche las chances son de entre un 10% y un 40%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2019367782748692539&partner=&hide_thread=false 5 FEB I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

30-60 mm con ráfagas ≥ 70 km/h en algunos sectores

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto leve a moderado en la salud



Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/xEiRYbFtAH — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 5, 2026

Por su lado, el viernes las temperaturas bajarán a los 19 y 29 grados, con un día parcialmente nublado. Una vez entrado el fin de semana, el sábado y domingo tendrán 19 y 20 grados de mínima y máxima de 30, con jornadas soleadas.

Alerta por tormentas: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormenta para Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. Allí se presentarán lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 80 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.





Además, se mantiene una alerta por calor extremo menor que los días previos: aplicará para el norte de Misiones, algunas localidades de Buenos Aires, norte de Corrientes, Chaco y Formosa, centro de Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero.