El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un jueves con probabilidades de tormentas durante todo el día, mientras el calor persiste con una máxima de 31 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias intensas y calor extremo para 15 provincias.
Alerta por tormentas en el AMBA: cuándo llegan las lluvias luego del calor extremo y cómo sigue el clima
El AMBA encara una jornada con máximas de verano pero pasada por agua. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y calor extremo para 15 provincias.
Alerta por tormentas en el AMBA: hasta cuándo siguen las lluvias y el calor extremo
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este jueves marcas entre los 25 y 31 grados, mientras rige una probabilidad de tormentas entre un 40% y 70% para la mañana y tarde, mientras para la noche las chances son de entre un 10% y un 40%.
Por su lado, el viernes las temperaturas bajarán a los 19 y 29 grados, con un día parcialmente nublado. Una vez entrado el fin de semana, el sábado y domingo tendrán 19 y 20 grados de mínima y máxima de 30, con jornadas soleadas.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormenta para Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. Allí se presentarán lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 80 km/h, con una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm.
