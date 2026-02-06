Llegó el alivio al AMBA: máxima de 28 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada agradable luego de días de calor intenso. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en el norte del país.

Después de varios días de calor extremo, el AMBA vive un respiro con máxima de 28 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una temperatura estable, luego de varios días de calor intenso, con una máxima estimada en los 28 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para tres provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de varios días de alerta amarilla por calor extremo en varios puntos del país, ingresó un viento frío que trajo calma. Su avance aseguró el desarrollo de chaparrones y lluvias, indicó el sitio especializado Meteored.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo emitió para este viernes una máxima de 28 y mínima de 18, mientras el sábado las marcas estarán entre los 19 y 30 grados. El domingo se vivirá una franja entre los 22 y 31 grados. Para los primeros días de la próxima semana, se esperan marcas similares que oscilen entre los 22 y 31 grados del lunes al jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2019735819930714344&partner=&hide_thread=false 6 FEB I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

30-70 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto leve a moderado en la salud



Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/en5KGs1DVi — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas La alerta amarilla rige para Jujuy, Salta y Tucumán, con tormentas acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas de hasta 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

El sitio Meteored indicó que en los últimos días ingresó el primer sistema frontal frío "sobre la franja central del país, marcando un punto de inflexión en la evolución del tiempo", lo que permitió "el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad".

Además, se dio una rotación del viento al sector sur lo cual "favorece el ingreso de aire más fresco, generando un descenso progresivo de las temperaturas que primero se siente en la zona central y luego se extiende hacia el norte argentino".