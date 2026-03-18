Cambio en el cronograma de pagos de ANSES por los feriados de marzo 2026

Los feriados del 23 y 24 de marzo obligaron al organismo a modificar el cronograma de pagos para jubilados y otras prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó cambios en el calendario de pagos debido a los feriados del 23 y 24 de marzo , lo que impacta principalmente en jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional. La modificación fue implementada para evitar demoras en las acreditaciones durante los días no laborables y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus ingresos sin inconvenientes.

El calendario se reorganizó para retomar la normalidad una vez finalizados los feriados, con fechas que se extienden hasta fin de mes y mantienen la lógica de pago según la terminación del DNI. Este tipo de modificaciones son habituales en meses donde hay feriados en días hábiles, ya que el sistema bancario no opera con normalidad y puede afectar la acreditación de haberes.

El principal cambio en el cronograma se produjo en los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. En el esquema original, algunos beneficiarios debían cobrar el lunes 23 de marzo. Sin embargo, debido al feriado, ANSES decidió adelantar esos pagos al viernes 20 de marzo.

Este ajuste generó una superposición de pagos en esa fecha, ya que el 20 de marzo también corresponde al último día de cobro para jubilaciones que no superan el haber mínimo. El cronograma actualizado quedó de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 al 9: del 9 al 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo:

DNI 0 y 1: 20 de marzo (adelantado)

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Luego del feriado del 24 de marzo, el calendario retoma su curso habitual a partir del miércoles 25. En el caso de otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las asignaciones familiares, el cronograma general no presenta modificaciones significativas, ya que sus fechas principales no coinciden directamente con los días feriados. Sin embargo, ANSES recomienda siempre verificar el calendario actualizado para evitar confusiones.

anses gente personas

Monto de las prestaciones en marzo 2026

En marzo ANSES aplicó un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en base a la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes según la inflación. Con este incremento, los valores principales quedaron en:

Jubilación mínima: $369.600

Bono adicional: $70.000

Total con bono: aproximadamente $439.600

Este bono se otorga a quienes perciben el haber mínimo y busca reforzar los ingresos frente al contexto inflacionario. Otros valores relevantes del sistema previsional:

Pensión No Contributiva (PNC): $328.000

PUAM: $365.000

En el caso de las asignaciones familiares, como la AUH, los montos también se ajustan por la misma fórmula de movilidad. Por ejemplo:

AUH por hijo: más de $130.000 (con pago del 80% mensual)

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Es importante recordar que en la AUH se retiene el 20% del monto, que se paga luego de la presentación de la Libreta AUH. Además, muchos beneficiarios pueden acceder a extras como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, lo que incrementa el ingreso mensual total.

El cambio en el cronograma de pagos no modifica los montos a cobrar, pero sí altera las fechas en las que los beneficiarios reciben el dinero. Por eso, ANSES recomienda consultar siempre el calendario actualizado y verificar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

En un contexto donde los ingresos previsionales son clave para millones de personas, conocer con precisión las fechas de cobro permite organizar mejor los gastos y evitar inconvenientes durante el mes. La reprogramación por feriados es una práctica habitual del organismo, que busca garantizar la continuidad de los pagos incluso en semanas con menos días hábiles, asegurando que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes en tiempo y forma.