Fiscal pide sobreseer a Stornelli de la causa de espionaje de Dolores

"Teniendo en cuenta que la elevación parcial de la causa a juicio formulada por Señor Fiscal de Dolores, donde se determina la plataforma fáctica que se sostendrá la presente clausura la recolección de prueba en relación a los hechos en análisis, entiendo que la solución procesal adecuada resulta ser el dictado del sobreseimiento del Dr. Carlos Stornelli, no sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta asociación ilícita y en el hecho que damnificara a Pedro Etchebest, sino también por no constituir delitos los hechos mencionados como casos 'Brusa Dovat-PDVSA', 'Iran Terrorismo', 'Munin Talevi', 'Castañon', 'Ubeira' y 'GNL”, sostuvo el fiscal en su dictamen.

-En desarrollo-