Caso Loan: Antonio Benítez pidió volver a declarar y podría romper el pacto de silencio

Todavía no se sabe si declarará de manera presencial o por videoconferencia. De todas formas, el objetivo es que sea llevado a Goya para que pueda hablar directamente con la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Por otra parte, Roberto Méndez, el abogado que representa al padre de Loan, acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela , conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez , ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, la abuela del nene, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un nene de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta Provincial 12.

Además de Benítez, Laudelina y Maciel también están detenidos por la desaparición del menor la ex funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, su marido el ex capitán de navío Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja Mónica Millapi.

Qué declaró Antonio Benítez ante la Justicia

Durante su primera indagatoria, Benítez aseguró que se dirigió hacia el naranjal y luego llegaron Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi junto a los niños, entre ellos Loan.

"No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron", declaró con respecto al paradero del niño.

En C5N, también revelaron que en su declaración, Antonio Benítez contó que, al momento de su detención, personal de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", aseguró.

Sin embargo, a la Justicia no le termina de convencer su relato ya que no ha podido explicar qué hizo entre las 14:25 y las 18:30. Además, le consultaron sobre una llamada a Laudelina que fue comprobada mediante el análisis de los celulares y el entrecruzamiento de antenas.