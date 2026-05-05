Detuvieron al padre de Nahuá Santos Riquelme y a un abogado vinculado al caso Loan tras la aparición del niño en Corrientes

El niño fue hallado en Goya tras varios días desaparecido. Arrestaron a su padre por privación de la libertad y al abogado José Codazzi por presunta ayuda en la fuga.

El caso dio un giro tras la aparición de Nahuá Santos Riquelme y la detención de su padre y un abogado vinculado a la causa Loan.

La causa por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme dio un nuevo giro en las últimas horas tras la detención de su padre y del abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan Danilo Peña , luego de que el niño de seis años fuera encontrado con vida en Corrientes. Ambos quedaron imputados mientras avanza la investigación.

El hallazgo se produjo este martes por la mañana en el paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya, una zona rural donde se realizaban rastrillajes. En ese operativo, la Policía detuvo a Josias Santos Regis, alias “El Brasilero” (padre del menor), acusado de privación ilegal de la libertad tras haberse llevado al menor el domingo.

El padre del menor, Josias Santos Regis, fue detenido acusado de privación ilegal de la libertad tras el hallazgo.

La búsqueda se había iniciado luego de la denuncia de la madre, Mariana Riquelme , quien alertó que el padre retiró al niño con la excusa de ir a pescar y no regresó. A partir de ese momento, se activó un operativo con fuerzas provinciales y nacionales, junto con el protocolo Alerta Sofía para ampliar la difusión del caso.

El abuelo del menor, Juan Ramón Riquelme , confirmó la aparición y expresó en TN: “Tenía mucha fe de que hoy iba a aparecer”, al tiempo que destacó el despliegue policial en la zona. Según los primeros reportes, el niño fue encontrado en buen estado de salud.

De momento no tienen datos sobre cómo es el sitio donde fue encontrado y toda su familia materna se encuentra viajando hasta el paraje para reencontrarse con él. Quien les informó su paradero fue un comisario de la Comisaría Distrito Segunda de Esquina, la dependencia que se hacía cargo del caso.

La detención del abogado y el vínculo con la causa Loan

En paralelo, fue detenido José Codazzi, abogado vinculado al caso de Loan Danilo Peña, donde se desempeñó como defensor de Laudelina Peña, una de las imputadas en esa investigación. En esta nueva causa, está acusado de haber facilitado la fuga de Josias Santos Regis junto al menor, lo que lo coloca bajo la lupa judicial.

codazzi (1) La investigación se amplió con la detención de José Codazzi, acusado de haber facilitado la fuga del menor.

Según confirmaron fuentes del caso, el propio Codazzi habría indicado ante las autoridades el lugar al que trasladó al padre y al niño en su camioneta, desde el domicilio de Regis hasta la zona de San Isidro, en Goya, un dato clave para reconstruir la ruta de escape. La investigación también señala que el vínculo entre el abogado y Santos Regis no era circunstancial, sino que provenía de una relación previa en la que Codazzi lo había representado legalmente.

Además, se investiga si el letrado actuó como intermediario logístico en el traslado y si tuvo algún grado de planificación en la maniobra. Por estas horas, permanece detenido mientras la Justicia analiza su rol en el hecho y define su situación procesal en una causa que suma cada vez más elementos y conexiones.

El episodio previo y el relato de la madre

De acuerdo con medios locales, el caso se agravó el domingo por la noche, cuando el padre irrumpió en una vivienda donde se realizaba una reunión y efectuó disparos contra un hombre de 47 años, que resultó herido. Ese hecho activó el operativo de búsqueda y elevó la gravedad del caso.

La madre del niño relató cómo perdió contacto con su hijo: “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”.

Además, denunció antecedentes de violencia: “Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”.

Con el menor a salvo y los dos principales implicados detenidos, la investigación continúa para determinar responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción en Corrientes.