Revelan detalles de la declaración de Antonio Benítez en el caso Loan: "Me dijeron que culpe a alguien"

" No sé que pasó, a dónde está, ni quien se lo llevó. De la forma en lo que lo buscamos, creo que se lo llevaron ", declaró con respecto al paradero del niño.

En C5N, también revelaron que en su declaración, Antonio Benítez contó que, al momento de su detención, personal de la policía correntina le pidió que culpe a Macarena Peña o Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron y me dijeron que culpe a alguien. A Mónica o a Macarena", aseguró.

Sin embargo, a la Justicia no le termina de convencer su relato ya que no ha podido explicar qué hizo entre las 14:25 y las 18:30. Además, le consultaron sobre una llamada a Laudelina que fue comprobada mediante el análisis de los celulares y el entrecruzamiento de antenas.

Caso Loan: Benítez denunció apremios ilegales

El hombre denunció apremios ilegales por parte de policías que llegaron desde Corrientes capital y apuntó contra el excomisario Walter Maciel y la policía de 9 de Julio por hacerlo "cargo de la desaparición".

Según el periodista de C5N que se encuentra en el lugar de los hechos, fue una investigación desordenada desde el principio. "Con policías de una zona, donde tienen el poder para hacer y deshacer lo que quieren, es lógico que le hicieran creer a cada uno de los sospechados o de los participantes del almuerzo que tenían algo en contra de ellos y que aquello iba a resultar clave para meterlos presos. Es una forma para de apretar para que hablen", explicó.

Por esa razón, se espera a la declaración de Walter Maciel, la cual se realizará el viernes de forma presencial.