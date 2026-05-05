Desaparición de Nahuá Santos Riquelme: qué se sabe del niño de 6 años por el que se activó el Alerta Sofía

El menor correntino mantiene en vilo a la comunidad por su desaparición desde el domingo a la noche. Fuentes cercanas a su mamá indicaron que fue pasado a buscar por su papá para ir a pescar y que era una "actividad habitual".

El menor Nahuá Santos Riquelme (6) tiene en vilo a la provincia de Corrientes luego de desaparecer en las últimas horas. Al respecto, las autoridades activaron la Alerta Sofía mientras avanza la investigación por su paradero, que arrojó estremecedores detalles.

En las últimas horas fuentes oficiales indicaron que el madre del niño, Josias Santos Regis , se lo habría llevado tras disparar y herir a otro hombre. Mientras el herido fue asistido de urgencia y continúa internado en el Hospital San Roque, la causa avanza a cargo de la Comisaría Distrito Segunda de Esquina que investiga la agresión como tentativa de homicidio, en paralelo con la búsqueda del menor.

Medios locales detallaron que la secuencia ocurrió el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Pujol al 1900 , donde se desarrollaba una reunión. En ese marco, Regis habría irrumpido en el lugar y efectuado varios disparos contra Julio Javier Nieva (47). Esto desató el operativo policial y la activación del Alerta Sofía.

Los familiares y cercanos del niño lo describieron con cabello rubio con rulos, ojos claros, tez blanca y afirmaron que la última vez que lo vieron tenía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

Embed - Ministerio de Seguridad Nacional on Instagram: "ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A NAHUÁ SANTOS RIQUELME De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis. Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas." View this post on Instagram

Por otro lado, su madre, Mariana Riquelme, conversó con medios locales y manifestó su angustia por la situación: "Quiero saber dónde está mi hijo“, sostuvo la mujer que fue la encargada de formalizar la denuncia y contar con la intervención de una fiscalía.

Las últimas horas de Nahuá antes de desaparecer

La mujer dio detalle de que el padre del menor lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.

El sospechoso es apodado "El Brasilero" y Mariana descartó una posible huida de su expareja al país vecino “porque no tiene nada ahí”. Asimismo, comentó que permitía que el hombre, a quien denunció por “actitudes violentas”, pase el día con su hijo.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre.

La abogada de Mariana, Daniela Zapata, declaró en TN que es la primera vez que la familia registra un hecho así y que la búsqueda del niño apunta a zonas cercanas hasta donde Josias y el niño fueron alcanzados por el abogado José Codazzi, detenido por el caso de Loan Peña, también desaparecido en la misma provincia.

"Pasaban el día juntos y él los devolvía a Nahuá y a su hermanito", inició la letrada y agregó que "se fue a pescar con Nahuá con el permiso de Mariana. Era algo habitual. Esto fue cerca de las 15".