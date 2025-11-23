Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, en el caso Loan, pidió una salida extraordinaria de la cárcel para poder estar presente en el parto de su hijo y acompañar a su pareja durante el nacimiento. El Tribunal Oral Federal finalmente rechazó el planteo, al considerar que existía riesgo de fuga y que la normativa no contempla ese tipo de permiso.
Caso Loan: "El Americano" pidió salir de la cárcel para asistir al parto de su hijo
El falso agente que intervino en el caso Loan solicitó una salida extraordinaria para acompañar a su pareja en el parto, pero el Tribunal la negó por riesgo de fuga.
Soria, bonaerense de 43 años señalado como falso agente de la CIA, Interpol y la DEA, presentó a través de su defensa un certificado médico con la fecha probable de parto y solicitó autorización para acompañar a su pareja en “un momento tan trascendental”. Planteó que se trataba de un hecho “irrepetible” y que su presencia era indispensable.
Aun así, la fiscalía y los representantes de la familia Peña se opusieron de forma tajante. Para los querellantes Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara, el pedido debía rechazarse por “estrictas razones de seguridad” y por la gravedad y repercusión social de los delitos atribuidos a Soria. Además, remarcaron que concederlo implicaría “una inadmisible desigualdad respecto de otros internos en igual situación”.
La respuesta del Tribunal: por qué negaron la salida
Los jueces Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Eduardo Ariel Belforte señalaron que ya habían evaluado los riesgos procesales que implicaría liberar temporalmente a Soria. Reafirmaron que “la normativa aplicable no prevé” la causal que invocó el detenido y que, en su caso, el riesgo de fuga surge de “indicios concretos” vinculados a la gravedad de la imputación.
En el requerimiento de elevación a juicio del caso Loan, la Justicia le atribuyó a Soria (junto a los abogados Elizabet Noemí Cutaia y Alan Cañete) un rol de liderazgo dentro de un grupo vinculado a los llamados “falsos Dupuy”. Según el expediente, integraron una organización con roles definidos destinada a “frustrar, entorpecer o alterar el curso de las investigaciones” por la desaparición de Loan Danilo Peña.
Soria enfrenta cargos por “privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública, encubrimiento, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos”. La acumulación de delitos fue clave para que el Tribunal entendiera que existía un riesgo de fuga real.
Quién es “El Americano” y cómo llegó a esta causa
Soria se hizo conocido como “El Americano” porque mostraba una licencia de conducir emitida en Miami y se presentaba como miembro de agencias estadounidenses. Su situación se agravó al ser acusado de trasladar y retener en un hotel de 9 de Julio a Camila Núñez (su hija menor) y a Macarena Peña sin autorización judicial.
También se lo señala por intentar instalar la hipótesis de que la desaparición de Loan estaba relacionada con el narcotráfico. En 9 de Julio solía circular en un auto negro sin patente y llegó a ingresar al Juzgado Federal como si fuera parte del equipo oficial de investigación.
Soria fue procesado junto a Cutaia, Cañete y otros integrantes de la falsa Fundación “Lucio Dupuy”, quienes se acercaron a testigos clave con aparentes intenciones de manipular la causa. Este expediente avanza en paralelo al de la desaparición del niño de 5 años, en el que continúan detenidas tres parejas, entre ellas familiares y allegados.
