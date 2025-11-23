SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de noviembre 2025 - 06:30

El Gobierno decretó feriado el 28 de noviembre en Buenos Aires: a qué se debe

Los feriados suelen cambiar el ritmo diario y este, en plena cuenta regresiva del año, genera interés por su impacto local.

Los feriados de fin de año mueven planes, turismo y consumo. 

Los feriados toman protagonismo cuando el año entra en su tramo final. Cada pausa en el calendario sirve para organizar escapadas, impulsar el consumo interno y activar rutas de descanso que favorecen al turismo local. Por eso, cada fecha extra genera expectativa entre quienes ajustan sus últimos planes del 2025.

En ese contexto aparece una jornada particular que modifica la actividad en parte de la provincia de Buenos Aires. La decisión responde a celebraciones históricas que mantienen viva la identidad de distintas comunidades.

En la recta final del año, los feriados ganan peso y este del 28 de noviembre despierta atención por su carácter local y por cómo altera el movimiento en Buenos Aires

A qué se debe el feriado el 28 de noviembre de 2025

El 28 de noviembre es feriado local en Monte Hermoso por su conmemoración patronal, según el registro oficial de feriados municipales difundido por la Provincia. La ciudad costera realiza actividades institucionales y culturales que justifican la pausa administrativa.

Si bien no impacta en toda la provincia, la fecha influye en el movimiento turístico regional. Muchos viajeros aprovechan la ocasión para realizar visitas cortas a la costa y recorrer la zona fuera de la temporada alta.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

