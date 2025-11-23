SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de noviembre 2025 - 07:30

Semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: los días de cobro de noviembre 2025

Ya están confirmadas las fechas importantes para los beneficiarios del organismo previsional bonaerense.

Cuándo cobra cada jubilado y pensionado.

Créditos: Instituto de Previsión Social

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de gestionar las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Su labor es fundamental para garantizar el bienestar económico de los adultos mayores y ex trabajadores del Estado.

En este marco, la entidad ya ha hecho oficial el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de noviembre. A continuación, se detalla el calendario para que jubilados y pensionados puedan planificar el cobro de sus beneficios.

Informate más
Jubilados
Está confirmado el calendario de pagos de noviembre del IPS

IPS: calendario de pagos del mes de noviembre 2025 para jubilados y pensionados

El IPS informó que la distribución de los haberes de noviembre se realizará en dos días consecutivos, basándose en la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Los pagos comenzarán a partir del jueves 27 de noviembre y finalizarán el viernes 28.

Jueves 27 de noviembre:

  • Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

  • Pensiones sociales (no contributivas): DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (cobran la totalidad de beneficiarios de pensiones sociales este día).

Viernes 28 de noviembre:

  • Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Además, el organismo previsional recuerda a todos los beneficiarios que el plazo máximo para realizar el cobro por ventanilla en las sucursales bancarias será el día 23 de diciembre de 2025.

