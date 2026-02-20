Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal dejó al gendarme Guerrero más cerca del juicio

La Sala II declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó el procesamiento y embargo del cabo Héctor Jesús Guerrero por el disparo que hirió gravemente al fotógrafo en una marcha frente al Congreso.

La Sala II de la Cámara Federal rechazó el recurso de la defensa y confirmó el procesamiento del gendarme por el disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta frente al Congreso.

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Héctor Jesús Guerrero y dejó firme la resolución que había confirmado su procesamiento y embargo en el marco de la causa por la represión al fotógrafo Pablo Grillo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes coincidieron en rechazar el planteo por no cumplir con los requisitos formales exigidos para habilitar la instancia de casación.

En diciembre, la misma Cámara había confirmado el procesamiento del cabo Guerrero por el disparo de una granada con gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo, quien casi pierde la vida durante una de las marchas realizadas en las inmediaciones del Congreso.

La defensa había recurrido en casación contra la resolución que confirmó el procesamiento y el embargo dictados contra el efectivo. Sin embargo, el tribunal consideró que el planteo no logró demostrar la existencia de una “ cuestión federal ” que justificara la intervención de la instancia superior.

En su voto, el juez Boico explicó que, tras el precedente “Chacón” de la Corte Suprema, la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal en esta etapa del proceso sólo procede cuando se plantean cuestiones federales concretas. Según sostuvo, en este caso la defensa no logró fundamentar en qué consistía esa supuesta afectación.

El magistrado señaló que los argumentos presentados “constituyen réplicas discordantes con la solución adoptada por el tribunal”, pero aclaró que el desacuerdo con lo resuelto no equivale, por sí solo, a arbitrariedad.

Recordó además que la doctrina de la arbitrariedad es de carácter excepcional y se aplica únicamente ante decisiones “desprovistas de todo apoyo legal” o con “manifiesta falta de fundamentación”, lo que —a su criterio— no ocurrió en este expediente.

Por ello, concluyó que “la casación deducida es improcedente” y votó por rechazarla.

Por su parte, los jueces Irurzun y Farah remarcaron que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva ni equiparable a tal, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, ni impide la continuación del proceso.

En esa línea, recordaron que es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que las decisiones que implican continuar sometido a proceso penal, por regla general, no habilitan la vía extraordinaria de la casación.

De esta manera, la situación procesal de Héctor Jesús Guerrero queda firme y a un paso del juicio oral.