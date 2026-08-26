Catamarca: una pareja hizo una arriesgada maniobra en moto con su bebé en brazos + Agregar ámbito en









La maniobra duró apenas unos segundos y generó indignación en los vecinos. Vialidad Nacional investiga el hecho para encontrar al motociclista y aplicarle una suspensión preventiva.

En el video, ninguno de los tres lleva protección. Captura

Una pareja con un bebé en brazos realizó una arriesgada maniobra en moto y se grabó durante el momento. Sucedió en Catamarca y generó indignación entre los usuarios de redes sociales.

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La escena dura apenas unos segundos y se trató de un motociclista que circuló solo sobre la rueda trasera mientras su acompañante llevaba a un bebé en brazos.

El video, que fue registrado por los mismos vecinos y rápidamente comenzó a circular, generó preocupación especialmente por la presencia del menor, que viajaba sin una protección o sujeción visible.

Catamarca: una pareja hizo una arriesgada maniobra en moto con su bebé en brazos La maniobra conocida como “wheelie” sucedió por una calle de San Fernando del Valle de Catamarca y se vio a ambos adultos sin casco. La escena generó indignación y preocupación entre vecinos, especialmente por el riesgo al que quedó expuesto el bebé durante la maniobra.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron que trabajan para identificar al motociclista. @eldoceoficial El video duró menos de un minuto y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron al sitio El Doce que trabajan para identificar al motociclista. Una vez individualizado, el organismo podrá actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

Catamarca inauguró el puente más largo del noroeste argentino El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó este domingo la inauguración del puente sobre el río Santa María, el más largo del noroeste argentino, y defendió su vínculo con Nación. "Gobierno con lo que hay, con el presidente que esté, con el que estuvo y con ustedes”, aseguró el mandatario. La ceremonia fue presidida por Jalil y contó, además, con la presencia de intendentes, funcionarios provinciales y diversos dirigentes. El proyecto tiene una longitud de B y un ancho de 13,7 metros. Durante su discurso, el jefe provincial hizo una defensa de la obra pública y afirmó que su gobierno eligió resolver problemas antes que instalarse en la confrontación con la Nación.