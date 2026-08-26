Tensión en Recoleta: una persona se atrincheró en un departamento y desplegaron un fuerte operativo policial + Agregar ámbito en









El episodio tuvo lugar en la intersección de Montevideo y Paraguay y se habría iniciado alrededor del mediodía, tras una alerta recibida por el 911.

Finalizó el operativo en Recoleta y detuvieron al hombre que se había encerrado en su vivienda. Gentileza TN

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles luego de permanecer atrincherado durante más de una hora en un departamento de Recoleta. Tras una extensa negociación con un mediador, efectivos policiales lograron reducirlo y trasladarlo. Según informó su madre, el hombre tendría problemas psiquiátricos.

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El episodio ocurrió en la zona de Montevideo y Paraguay y habría comenzado cerca del mediodía, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

Tras más de una hora, detuvieron al hombre que se había atrincherado en Recoleta. Alexis Acuña TN Operativo policial en Recoleta por un hombre atrincherado Ante la emergencia, personal de la Policía de la Ciudad y agentes de la División de Operaciones Especiales (DOE) llegaron al lugar para intervenir. Mientras se desplegaba el operativo, un especialista quedó a cargo del diálogo con el hombre e intentó convencerlo de que depusiera su actitud.

La intervención se extendió por más de una hora hasta que finalmente los efectivos pudieron ingresar y reducir al involucrado, que posteriormente fue trasladado en una ambulancia.

El procedimiento generó un corte total del tránsito sobre Montevideo. En cambio, la circulación por las calles cercanas se mantuvo habilitada. En el perímetro establecido alrededor del edificio permanecieron tres patrulleros y dos ambulancias mientras se desarrollaba el operativo.

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