Interna radical: la UCR define en Córdoba y en Catamarca su postura frente a Javier Milei

En La Docta, De Loredo y Mestre no lograron un acuerdo de unidad y competirán en las urnas el 20 de septiembre. En Catamarca, el radicalismo evitaría la pulseada con una lista de consenso, aunque todavía negocia quién la conducirá. Batallas clave con miras a 2027.

Los líneas internas de la UCR que se referencian en Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre se medirán en las urnas el 20 de septiembre.

En Córdoba y en Catamarca la Unión Cívica Radical (UCR) dirimirá posiciones en elecciones internas. Mientras en la primera provincia Rodrigo De Loredo y Ramón Mestre no lograron un acuerdo de unidad y competirán en las urnas el 20 de septiembre; en la sede de la Fiesta Nacional del Poncho el radicalismo evitaría la compulsa con una lista de consenso , aunque todavía negocia quién la conducirá. En los dos distritos, detrás de la pelea por los cargos partidarios se juega qué lugar ocupará la UCR frente a la Casa Rosada, en la previa de las elecciones de 2027.

La UCR de Córdoba no logró destrabar un acuerdo y su interna quedó encaminada hacia las urnas , tras un fin de semana de negociaciones, llamados cruzados y conversaciones. Por ello, el radicalismo cerró el cronograma electoral, a la medianoche de este martes 18, con dos listas enfrentadas para definir quién sucederá a Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, al frente del Comité Provincia.

Por un lado, el sector oficialista, agrupado en la alianza Generación X e impulsado por Rodrigo de Loredo y el propio Ferrer, formalizó la candidatura del legislador provincial Matías Gvozdenovich , actual jefe de la bancada radical en la Unicameral.

Del otro lado, la alianza opositora Más Radicalismo , referenciada en Ramón Mestre, exintendente de la capital; Carlos Becerra y Fernando Montoya , presentó como postulante al también exintendente de Río Cuarto Juan Jure . En la capital, la pulseada quedará entre Miguel Nicolás , por el oficialismo, y Pablo Farías , actual presidente del Comité Capital, por la oposición.

El punto de mayor fricción no pasó por los nombres, sino por el reparto de poder interno. La discusión giró en torno a la integración del próximo Congreso Provincial, el órgano que deberá definir la estrategia partidaria y las alianzas electorales de cara a 2027. Más Radicalismo reclamaba una representación cercana al 50-50 para funcionar como contrapeso frente a cualquier decisión sobre futuras alianzas, mientras que el sector de De Loredo consideró que la oposición interna llegó debilitada a la negociación y rechazó el reclamo de paridad. "Tenemos 19 departamentos armados", fue la respuesta de Más Radicalismo, según las consultas de Ámbito , por encima del piso de 13 requerido.

La oposición radical presentó como postulante al exintendente de Río Cuarto Juan Jure.

La definición de listas tampoco estuvo exenta de sobresaltos internos porque el partido resolvió la caducidad del núcleo que lidera Jure (Córdoba con Todos, apelada); Luis Quiroga bajó su candidatura con un duro mensaje sobre "los cargos putrefactos de un partido en estado de agonía"; y el núcleo de Carlos Becerra y Martín Lucas -alfonsinista- abandonó Más Radicalismo por diferencias con el mestrismo. Del otro lado, Gvozdenovich lanzó su candidatura con una definición directa: "Vamos a desperonizar el radicalismo". Además, acusó al PJ del gobernador Martín Llaryora de meterse en la interna para dividir al espacio.

Pese al cierre formal de listas, la negociación no se dio por finalizada. El legislador Dante Rossi, alineado con Jure, confirmó que el diálogo por la unidad está abierto y fijó una semana de plazo para el consenso. Rossi también marcó postura hacia 2027, al descartar una alianza con La Libertad Avanza por considerar que "no coincide" con los valores radicales, y se inclinó por explorar coaliciones con la Coalición Cívica y con Encuentro Vecinal, de Aurelio García Elorrio.

Con las nóminas presentadas, lo que se dirimirá en las urnas el 20 de septiembre excede la conducción del Comité Provincia, ya que se definirá quién tendrá la lapicera para negociar alianzas y qué lugar ocupará el radicalismo cordobés frente a Javier Milei rumbo a 2027.

Se evitó la interna, pero se negocia quién la conduce

El escenario catamarqueño es, en apariencia, el espejo inverso del cordobés. A fines de julio, luego de varias horas de negociaciones que se extendieron hasta la madrugada, los distintos sectores del radicalismo -Radicalismo Territorial, Identidad Radical, MIRA, MORADA, FAPRA, Evolución, Movimiento Renovador y Consenso Federal, entre otros- acordaron conformar una lista única bajo el nombre "Unidad Radical", para evitar una elección interna que parecía inevitable. El actual presidente del partido, el diputado provincial Luis Fadel, confirmó que no buscará la reelección.

Sin embargo, el acuerdo sobre la unidad no canceló la disputa por los nombres. Son más de 600 los cargos que deben definirse en toda la provincia -desde autoridades de comités departamentales y de distrito, hasta delegados y convencionales nacionales-, mientras la definición de quién presidirá el Comité Provincia todavía se dirime puertas adentro.

El senador departamental Rodolfo Santillán se postuló en público, en contacto con medios de prensa, para el cargo y reclamó que, después de conducciones radicadas en la capital provincial y en el Valle Central, sea el interior de la provincia el que tenga la oportunidad de dirigir el partido. "Me entristece ver la situación con la que está el partido hoy, tenemos que dejar de hablar de líneas y hablar del radicalismo", planteó, en un llamado a superar las divisiones internas.

El senador departamental de Ancasti Rodolfo Santillán se auto postuló para presidir la UCR catamarqueña.

En paralelo y a horas del vencimiento de plazo para la presentación de la lista de unidad, que expira este jueves 20, Alejandra Pons, secretaria del Comité Provincia, remarcó en una entrevista que el objetivo de fondo es "reconstruir el partido", fortalecer a los comités del interior y que la definición del nombre "salga a través del consenso". Consultada por una eventual convocatoria del diputado provincial Javier Galán a un frente amplio opositor de cara a 2027, aclaró que la UCR todavía no inició conversaciones concretas sobre alianzas.

El punto más definido hasta ahora es, paradójicamente, el de la identidad política antes que el de los nombres. Pons fue categórica al marcar distancia tanto del gobernador peronista Raúl Jalil, como de La Libertad Avanza. "Estamos en el camino donde ninguna de las dos fuerzas está cerca de nosotros", afirmó, y reivindicó las banderas históricas del radicalismo ligadas a la universidad pública y los trabajadores, en contraste con lo que describió como un "avasallamiento" de esas instituciones.

Tanto en Córdoba como en Catamarca, las internas radicales comparten un mismo trasfondo: la definición de cómo posicionar al partido frente a la gestión libertaria y a los gobiernos locales, en la previa de un 2027 que promete redefinir el mapa opositor.