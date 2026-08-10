Monotributo sin facturar: qué pasa si estás un mes en cero y qué medidas toma ARCA

No emitir comprobantes durante un tiempo no cancela la inscripción, pero la cuota sigue vigente y el organismo puede pedirte explicaciones.

Muchos monotributistas no tienen en cuenta este dato que puede causarles multas y cobros innecesarios.

El monotributo permite que trabajadores independientes cumplan con distintas obligaciones dentro de una cuota fija mensual . El importe incluye componentes impositivos, aportes jubilatorios y hasta la obra social según la categoría en la que se encuentre cada contribuyente. Por eso, muchos se preguntan qué sucede cuando pasa un mes entero sin ventas ni servicios facturados .

Tener un tiempo sin ingresos no provoca la salida instantánea del régimen, pero, la situación cambia cuando la falta de comprobantes se prolonga o se detectan movimientos financieros que no coinciden con lo declarado. En esos casos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede revisar la actividad y solicitar información al contribuyente para conocer los motivos.

La cuota del Monotributo no depende exclusivamente de cuánto se facture durante un mes determinado. Una vez que una persona se inscribe, asume la obligación de abonarla todos los meses mientras mantenga activa su condición dentro del régimen. Esto significa que un mes sin facturación no elimina el pago correspondiente .

El problema no es dejar de facturar un mes, sino cuando esa situación se prolonga.

Si el contribuyente deja de llevar a cabo su actividad durante un tiempo prolongado y simplemente abandona los pagos, puede empezar a acumular deuda . En estos casos el organismo conserva registrado el Monotributo como activo hasta que se tramite la baja correspondiente.

Por ese motivo, cuando una persona sabe que va a dejar de trabajar bajo esta modalidad, puede evaluar una baja voluntaria . Más adelante podrá inscribirse nuevamente cuando retome la actividad y vuelva a necesitar emitir comprobantes. En caso de acumular una o dos cuotas vencidas, la deuda puede regularizarse mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) , desde el sistema se seleccionan los períodos adeudados y posteriormente se concreta el pago por los medios habilitados.

La falta de facturación tampoco exime al contribuyente de revisar su situación durante los períodos de recategorización, es decir que en enero y julio corresponde analizar los ingresos de los últimos 12 meses y el resto de los parámetros aplicables para determinar si debe mantenerse la categoría actual o hacer un cambio.

El hecho de no facturar no te exime del pago mensual. Pexels

Cuántos meses consecutivos sin emitir comprobantes tolera ARCA

La realidad es que no existe una cantidad fija de meses consecutivos sin facturar que produzca automáticamente la exclusión del Monotributo. La evaluación toma en cuenta la situación general del contribuyente y los ingresos correspondientes al período anual, en vez de exigir necesariamente la facturación todos los meses.

Esto permite que una persona pase por momentos sin actividad sin perder su condición de monotributista instantáneamente. De todas formas, acumular varios meses sin comprobantes puede generar controles, especialmente cuando los movimientos bancarios o financieros no coinciden con una actividad declarada en cero.

Ante una situación de ese tipo, ARCA puede solicitar que el contribuyente explique por qué no emitió facturas. Al no tener comprobantes por mucho tiempo, se pueden despertar dudas sobre si realmente continúa desarrollando la actividad informada o si existen ingresos que no fueron registrados formalmente. Si el organismo detecta irregularidades, las medidas pueden variar según cada caso:

Solicitar documentación o explicaciones sobre la falta de facturación

Generar deuda por cuotas mensuales impagas

Revisar movimientos financieros frente a los ingresos declarados

Aplicar sanciones económicas cuando corresponda

Disponer la exclusión o baja del Régimen Simplificado ante incumplimientos

También pueden existir obligaciones con Ingresos Brutos, según la situación tributaria y la jurisdicción del contribuyente. Por eso, atravesar un solo mes sin emitir comprobantes no significa abandonar el régimen, pero si la falta de actividad se extiende durante varios meses, es necesario revisar si todavía tiene sentido mantener la inscripción o si es mejor solicitar voluntariamente la baja.