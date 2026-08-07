Subastarán la histórica pelota con la que Diego Maradona hizo la Mano de Dios y el Gol del Siglo + Agregar ámbito en









Estiman que la valuación alcanzará los u$s4.000.000. Es considerada una de las reliquias más grandes de la historia del fútbol.

Subastan la pelota de Argentina-Inglaterra del Mundial 1986. Graham Budd

Uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol volverá a captar la atención del mundo. La pelota con la que Diego Armando Maradona convirtió la Mano de Dios y el Gol del Siglo frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 saldrá a subasta el próximo 16 de noviembre, con una valuación que podría alcanzar los u$s4 millones.

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El histórico balón pertenece al exárbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien dirigió aquel inolvidable encuentro, y la venta estará a cargo de la firma británica Graham Budd Auctions, que confirmó la operación a través de su sitio oficial.

Una reliquia del fútbol mundial La pelota corresponde al modelo Azteca, utilizado durante la Copa del Mundo de 1986 y bautizado en homenaje a la cultura del país organizador. Antes de salir al mercado, especialistas verificaron su autenticidad para certificar que se trata del balón utilizado durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra.

“Este balón es parte de la historia del fútbol internacional, parece el momento adecuado para compartirlo con el mundo”, expresó Ali Bin Nasser en la página web de la casa de subastas.

Se trata de la pelota con la que Maradona convirtió la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Archivo El exárbitro también recordó su designación para dirigir aquel compromiso y destacó la importancia que tuvo ese momento en su carrera: “En México 86 estuve entre los 42 árbitros del torneo. Los africanos no tuvieron las mismas oportunidades que los de Europa, por lo que la FIFA me dijera que fui elegido porque estaba entre los mejores del mundo; fue un gran honor y un hito en mi carrera”.

La expectativa por un nuevo récord Desde Graham Budd Auctions destacaron el gran momento que atraviesa el mercado de objetos deportivos de colección y no descartaron que la subasta vuelva a romper marcas. “La verdad que 2022 ha sido un año increíble en el mercado de recuerdos deportivos con récords batidos en tres ocasiones. Es un momento emocionante en el mercado y nos preguntamos si este famoso balón también batirá récords”, afirmó el subastador Graham Budd. Durante la misma jornada también se ofrecerán otros artículos vinculados con aquel histórico partido, entre ellos la camiseta utilizada por Ali Bin Nasser en ese encuentro y otra casaca firmada por Maradona, a quien el exárbitro definió como “su eterno amigo”. Los antecedentes vinculados al Mundial 1986 La venta despierta una enorme expectativa por los antecedentes recientes del mercado de memorabilia deportiva. En mayo, la camiseta que utilizó Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de 1986 se vendió por u$s9,2 millones, una cifra récord para un objeto vinculado al fútbol. A ese antecedente se sumó, semanas después, la subasta de la camiseta que Michael Jordan vistió en el primero de los partidos de las Finales de la NBA de 1998, con la que Chicago Bulls inició la serie que terminaría consagrándolo campeón. Esa prenda alcanzó un valor de u$s10 millones, consolidando el creciente interés de los coleccionistas por piezas históricas del deporte.