Chupetes para adultos: la tendencia en redes sociales para aliviar el estrés







La tendencia viral de los chupetes para adultos que "infantiliza a los adultos", se expande por el mundo para contrarrestar el estrés.

La nueva tendencia de los chupetes para adultos viral en todo el mundo. Captura de Pantalla de Tiktok - "msgoddesst"

Una nueva tendencia viral estalló en redes sociales y levantó polémica. Se trata de adultos usando chupetes como forma de combatir la ansiedad y el estrés laboral.

Gracias al alcance de los videos en TikTok y discusiones en X, la moda se trasladó desde China hasta Estados Unidos y Brasil, donde miles de personas ya prueban esta alternativa tanto fuera del horario laboral como dentro de él, siempre y cuando sea en la modalidad de trabajo remoto.

Por otra parte, la nueva moda está provocando debate en redes sociales sobre la salud mental y el comportamiento adulto, intentando responder una pregunta: ¿Cuál es el motivo real del uso de chupetes para tranquilizarse? Algunos psicólogos en Brasil tratan de describir y nombrar este comportamiento y lo definen como la "infantilización de los adultos". A pesar de que también se puede apreciar como un simple reto o gracia de las redes sociales, expertos advierten que podría tener otras consecuencias.

chupetes adultos El chupete para adultos y los problemas de salud mental En diálogo con el diario O Globo, la psicóloga brasileña Mariane Pires Marchetti explicó la problemática detrás de la nueva tendencia en su país: "El uso del chupete por parte de jóvenes y adultos es un ejemplo de cómo el cuerpo y la mente buscan mecanismos rápidos de autorregulación ante la sobrecarga emocional. Es un retorno simbólico a la infancia, cuando chupar representaba seguridad y calma".

La idea de encontrar alguna calma al estrés, ansiedad y otras patologías mentales tiene un motivo y es el crecimiento de éstas luego de la pandemia del Covid-19. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), la pandemia provocó un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo.

A pesar de que este estudio fue publicado en 2022, sigue siendo más que relevante en la actualidad, y las palabras del Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo demuestran: "La información que tenemos ahora (en 2022) sobre el impacto de la Covid-19 en la salud mental del mundo, es solo la punta del iceberg".