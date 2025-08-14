Innovación viral en el aula: la profesora con inteligencia artificial que comenzó a probarse en el país

Una experiencia educativa viral en Santa Fe pone a prueba a Zoe, la IA que promete transformar la dinámica entre estudiantes y docentes.

Zoe, la profesora con inteligencia artificial, protagoniza una experiencia viral que explora nuevas formas de aprendizaje en las escuelas argentinas.

La tecnología educativa vive un momento viral gracias a un experimento sin precedentes en Argentina : una profesora con Inteligencia Artificial ya interactúa con estudiantes en un aula real. Su llegada abre el debate sobre el futuro de la educación y la convivencia entre docentes humanos y máquinas.

En la provincia de Santa Fe , un colegio se convirtió en el primero de Latinoamérica en incorporar a Zoe , una docente virtual creada para apoyar el aprendizaje con métodos personalizados. La iniciativa combina innovación y pedagogía para probar hasta dónde puede llegar la IA en las aulas del país.

Zoe es un desarrollo de Humanversum Academy que se presenta como asistente educativo de tiempo completo. Durante sus clases, se conecta con los estudiantes por videollamadas y mensajes, ajustando la dificultad y el contenido según las necesidades del grupo. Su capacidad para cambiar de idioma y adaptarse a distintos niveles la hace única en la región.

En Santa Fe, una prueba viral introduce a Zoe, la profesora con inteligencia artificial que busca revolucionar la enseñanza en las aulas.

En su estreno en el Colegio San José de Villa Cañás , Zoe interactuó en tiempo real, propuso ejercicios y respondió preguntas de manera fluida. Los docentes destacaron su habilidad para adaptar cada actividad a las respuestas de los alumnos, lo que generó sorpresa y entusiasmo en el aula.

Más allá de su diseño técnico, la inteligencia artificial de Zoe prioriza el razonamiento lógico , la creatividad y la resolución de problemas . Además, integra seguimiento individualizado y acceso a cursos complementarios en Google Classroom, reforzando los contenidos vistos en clase con recursos digitales adicionales.

El proyecto, ideado por Chris Meniw tras una experiencia en Dubái, busca alejarse de la enseñanza basada en memorización para acercarse a un aprendizaje más crítico y dinámico. La propuesta no reemplaza al docente, sino que automatiza tareas repetitivas para que los educadores se concentren en el acompañamiento humano.

No reemplazará a los docentes: el trabajo en conjunto que podrán hacer con Zoe

El equipo detrás de Zoe deja en claro que su objetivo es potenciar la labor de los maestros, no desplazarlos. La IA se encarga de las funciones operativas, mientras que el docente mantiene el rol principal en la guía, motivación y seguimiento emocional de los estudiantes.

Este modelo colaborativo permite que la tecnología y la pedagogía avancen de la mano. La experiencia en Santa Fe marca el inicio de un camino en el que la innovación educativa se convierte en aliada del trabajo docente, asegurando que el vínculo humano siga siendo el centro del proceso de aprendizaje.