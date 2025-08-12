Tras siete años de su estreno: Netflix sumó una desconocida película de Dwayne Johnson que se volvió tendencia







Netflix agregó una película ideal para los amantes de la adrenalina y la acción protagonizada por La Roca Johnson.

La Roca protagoniza una increíble película de acción, en Netflix.

Netflix sorprendió con la incorporación de una gran película de la Roca Johnson en su catálogo. Después de dar sus primeros pasos como luchador en la liga profesional de lucha libre estadounidense: World Wrestling Entertainment (WWE), Dwayne Johnson entró en la principal industria del entretenimiento con películas de acción logrando una exitosa carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El actor, conocido como La Roca, comenzó en Hollywood con películas como "La Momia Regresa" y "El Rey Escorpión". Realizó una gran cantidad de films que han sido vistos por millones de personas, y la plataforma de la N Roja agregó a su catálogo uno que no es tan conocido estrenado hace siete años, Rampage: Devastación.

Rampage Devastación La increíble película que ya es un éxito en Netflix. De qué trata Rampage: Devastación, entre las películas más vistas de Netflix El personaje principal, Davis Okoye, es un primatólogo profesional que suele mantener distancia con el resto de las personas. En su labor, tiene una muy cercana relación con George, un inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde su nacimiento. Pero, por un experimento fallido, el amigable primate se transforma en un incontrolable monstruo.

Por si fuera poco, rápidamente también se descubre que existen más animales con esa condición. Estos depredadores son utilizados por unos científicos que experimentan genéticamente y son obligados arrasar con Norteamérica, con la idea de destruir todo lo que se interpone en su camino.

Netflix: tráiler de Rampage: Devastación Embed - RAMPAGE: DEVASTACIÓN - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Netflix: elenco de Rampage: Devastación Dwayne Johnson (Davis Okoye)

Malin Åkerman (Claire Wyden)

Jeffrey Dean Morgan (Agent Harvey Russell)

Naomie Harris (Dr Kate Caldwell)

Breanne Hill (Amy)

Jake Lacy (Brett Wyden)

Marley Shelton (Dr. Kerry Atkins)

Jack Quaid (Connor)

Temas Netflix

Películas