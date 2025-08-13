El truco viral para conocerte mejor: la pregunta que tenés que hacerle a ChatGPT







Una simple pregunta a ChatGPT se volvió viral en TikTok al prometer revelar rasgos ocultos de la personalidad que sorprenden a los usuarios.

Mimi popularizó en TikTok un truco viral que usa ChatGPT para ofrecer descripciones personalizadas y revelar aspectos ocultos de quien lo consulta.

En el universo de las redes sociales, cada tanto surge un desafío viral que capta la atención de miles. Esta vez, la protagonista es una simple pregunta a ChatGPT capaz de revelar aspectos ocultos de la personalidad. Una creadora de contenido en TikTok compartió la fórmula y encendió la curiosidad de los usuarios.

El impacto fue inmediato: miles de personas corrieron a probar la consigna para descubrir qué podía decirles la Inteligencia Artificial sobre ellos mismos. Entre reacciones sorprendidas y otras escépticas, el fenómeno dejó en claro que la IA no solo resuelve problemas, también genera debates sobre su capacidad para interpretar emociones y comportamientos.

el-consejo-de-una-tiktoker-espanola-sobre-como-EN2IURZ5XNHNRBUM7DQGJ67RQU La tiktoker Mimi lanzó un truco viral con ChatGPT que promete descubrir aspectos ocultos de la personalidad y generó furor entre los usuarios. La recomendación de esta tiktoker que se volvió viral La tiktoker española conocida como Mimi decidió experimentar con ChatGPT para comprobar si la IA podía ofrecerle un retrato preciso de su personalidad. Aunque al inicio dudaba de su eficacia, terminó asombrada con el nivel de detalle de la respuesta.

Su truco consiste en formular la pregunta: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?”. Con esta consulta, el modelo analiza patrones de conversaciones previas, preferencias y temas recurrentes para elaborar un perfil personalizado.

El resultado para Mimi fue revelador. La IA la describió como "una persona ambiciosa con una fuerte conexión a su libertad personal y profesional", un diagnóstico que ella consideró intenso y muy certero. El video mostrando la experiencia se volvió rápidamente un éxito en TikTok.

Este caso mostró que, más allá de las funciones tradicionales, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta introspectiva, capaz de brindar reflexiones que invitan al análisis personal y profesional. La reacción de los usuarios tras consultar con la IA La publicación de Mimi acumuló más de 27 mil "me gusta" y cientos de comentarios. Algunos usuarios compartieron diagnósticos igual de profundos, mientras que otros ironizaron comparando las respuestas con horóscopos. Entre las anécdotas, hubo quienes recibieron descripciones positivas y otros mensajes más críticos. Lo cierto es que la experiencia impulsó a muchos a poner a prueba la capacidad de ChatGPT para indagar en la identidad de cada persona.

