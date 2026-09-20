Ciberseguridad en las Cajas de Jubilaciones de Córdoba: cómo se protegen tus datos y qué podés hacer para prevenir estafas

El organismo cordobés reforzó el resguardo de información personal y apunta a reducir los riesgos asociados al fraude virtual.

La digitalización de los trámites previsionales cambió la forma en que jubilados y pensionados se relacionan con los organismos públicos. Consultas, resoluciones, recibos y distintas gestiones pueden realizarse hoy sin necesidad de trasladarse, pero esa comodidad también exige nuevos cuidados para proteger información personal y financiera .

En Córdoba, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros viene incorporando medidas destinadas a restringir el acceso a datos sensibles de sus beneficiarios. Una de las modificaciones más relevantes alcanzó a la documentación que contiene información personal y que ahora se concentra en los canales digitales asociados a cada usuario.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba gestiona información que, por su propia naturaleza, requiere medidas especiales de protección. Entre otros datos, sus sistemas pueden contener información vinculada con beneficios previsionales, historia laboral, haberes, trámites y documentación personal.

En los últimos años, la relación entre el organismo y sus beneficiarios se trasladó cada vez más al entorno digital a través de Ciudadano Digital (CiDi) y de los servicios específicos de la Caja. Ese proceso busca agilizar gestiones, aunque también obliga a prestar atención a quién puede acceder a cada documento.

Una de las medidas adoptadas por el organismo fue modificar la forma en que se ponen a disposición determinadas resoluciones que contienen datos de los beneficiarios. Desde agosto de 2025, la documentación con información personal comenzó a enviarse exclusivamente a través de Mi eCaja , dentro de la plataforma CiDi.

Allí pueden encontrarse documentos vinculados con trámites individuales, como acuerdos, denegatorias, prórrogas, rehabilitaciones, extensiones de beneficios, reajustes de haberes y recursos de reconsideración.

El cambio apunta a que esa información quede vinculada con la cuenta del ciudadano que corresponde, en lugar de permanecer accesible mediante mecanismos que puedan exponer datos personales. En paralelo, continúan disponibles de manera pública las resoluciones relacionadas con reconocimiento de servicios y aquellas que corresponden a instructivos y normativa previsional.

El propio portal de la Caja dispone, además, de canales específicos para realizar denuncias por fraudes y estafas. El procedimiento indicado por el organismo consiste en ingresar a Ciudadano Digital, seleccionar el servicio Caja de Jubilaciones, entrar en “Consultas” y luego elegir “Nueva consulta”, con el asunto correspondiente.

Las herramientas digitales requieren atención y responsabilidad por parte de quienes las utilizan. Magnific

¿Cómo resguarda el organismo provincial la información de los jubilados?

La protección no depende solamente de una contraseña o de un sistema informático. En este tipo de organismos existe un desafío adicional: determinar quién puede consultar determinada información y bajo qué condiciones.

Un ejemplo aparece en los casos de personas que actúan como tutores, curadores o ejercen la patria potestad de un beneficiario. La Caja incorporó una herramienta para que puedan consultar determinados recibos desde su propia cuenta de Ciudadano Digital, sin necesidad de compartir las claves de la persona representada. El acceso se realiza desde Mi eCaja, mediante la opción “Recibos de Representado”.

Ese mecanismo apunta a evitar una práctica que puede parecer inocente, pero que implica un riesgo: entregar una contraseña personal para que otra persona pueda realizar una gestión. Una clave permite acceder a más información que un trámite puntual y, si se comparte, aumenta la superficie de exposición.

A esto se suma la protección general de los datos personales. La legislación argentina reconoce como datos personales, entre otros, el DNI, CUIL o CUIT, domicilio, teléfono, fotografías, información crediticia y determinados datos biométricos. La Ley 25.326 establece derechos sobre la información personal almacenada en registros públicos y privados.

Las principales ciberamenazas y modalidades de fraude que debes evitar

Una de las modalidades más frecuentes es el phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes se hacen pasar por una entidad conocida para obtener información confidencial. Puede llegar por correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o mediante páginas web falsas.

El mensaje puede decir, por ejemplo, que existe un problema con un trámite, que hay que actualizar información, que se debe cobrar un beneficio o que es necesario ingresar nuevamente a una cuenta. El objetivo suele ser llevar a la víctima hacia un enlace donde le solicitan datos.

Otra modalidad es el vishing, una estafa telefónica. El delincuente llama y se presenta como empleado de un banco, un organismo público o incluso como alguien conocido. Puede pedir DNI, CUIL, información bancaria, códigos de seguridad o contraseñas.

Hay una señal que debería encender todas las alarmas: la urgencia artificial. “Tenés que hacerlo ahora”, “se vence el trámite”, “te van a bloquear la cuenta” o “necesitamos validar tus datos” son recursos habituales para evitar que la persona tenga tiempo de comprobar la información.

Ante un mensaje de este tipo, lo recomendable es no ingresar desde el enlace recibido. Es preferible abrir por cuenta propia la página oficial del organismo y verificar allí si existe realmente una notificación o trámite pendiente. También conviene observar cuidadosamente la dirección web: pequeñas modificaciones, letras agregadas o dominios diferentes pueden revelar una página falsa.

Tampoco hay que compartir claves, PIN ni códigos de autenticación por teléfono, correo o mensajería. Los organismos públicos y las entidades bancarias no deberían pedir esas credenciales mediante esos canales.

Finalmente, algunas medidas básicas suman una barrera extra: mantener actualizado el sistema operativo, emplear contraseñas diferentes para las cuentas importantes y activar la autenticación de dos factores cuando esté disponible.

La prevención no elimina por completo el riesgo. Las técnicas de fraude cambian y pueden ser cada vez más personalizadas, incluso con herramientas de inteligencia artificial capaces de generar mensajes más convincentes. Pero hay algo que sigue estando al alcance de cualquier usuario: no entregar información bajo presión, verificar por canales oficiales y consultar antes de hacer clic cuando algo no cierra.