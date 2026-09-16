Cajas jubilatorias y beneficios impositivos, dos ítems a mirar con lupa por los gobernadores en el Presupuesto 2027

Además de obras, el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso incluye algunas herramientas destinadas específicamente a las provincias. Déficit previsional y exenciones para obra pública, claves en un año electoral.

El Presupuesto 2027 contempla exenciones impositivas en obra pública para los distritos que bajen la carga tributaria provincial y fondos por $ 503.325 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación.

Un día después de su envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, la hoja de ruta económica para el año próximo empieza a ser objeto de estudio por parte de los gobernadores. Como anticipó Ámbito , obras, infraestructura y rutas son algunas de las prioridades que los líderes buscan asegurarse en medio de las negociaciones.

En ese marco, el oficialismo incluyó en el articulado un pasaje importante para las jurisdicciones, ya que condiciona beneficios fiscales para las concesiones viales a que las provincias y CABA adhieran al régimen y otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos . La Casa Rosada no obliga a los mandatarios a bajar impuestos pero sí lo pone como condición para otros beneficios fiscales.

Se trata de un nuevo capítulo de la novela entre el ministro de Economía, Luis Caputo , y los administraciones subnacionales, que suelen cruzar reclamos en materia tributaria. De hecho, este miércoles, ya con el proyecto sobre la mesa, Caputo fue anfitrión de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.

"El equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido" , aseguró el funcionario luego del encuentro.

Esta mañana participé junto al Secretario de Hacienda, @CarlosGuberman, del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.



Conversamos acerca de las principales variables del Presupuesto y de la importancia de cumplir con el… pic.twitter.com/EhhD7AJAhA — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 16, 2026

Otro de los frentes a atender es el de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación: Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.

El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija $503.325,9 millones para aquellas jurisdicciones que tengan un déficit reconocido —provisorio o definitivo— mediante un acuerdo con la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.

ANSES deberá girar mensualmente un anticipo equivalente a 1/12 del último déficit previsional reconocido de cada provincia. En sus casi tres años de gestión, el Gobierno libertario suscribió entendimientos en ese sentido con la mayoría de los distritos afectados, aunque no con todos. Quedaron afuera los casos bonaerense, formoseño, santacruceño y fueguino. El resto logró acercar posiciones.

El caso más emblemático es el del entrerriano Rogelio Frigerio, quien en agosto pasado rubricó un acuerdo de peso con Nación, al garantizarse el desembolso de $120 mil millones para el sistema previsional. Es la única provincia que consiguió financiamiento en ese área durante los tres años de administración violeta.

Cabe recordar que el Presupuesto 2026 contemplaba $122.763 millones para transferencias a cajas jubilatorias provinciales. No obstante, el Gobierno retocó ese número durante el transcurso del año y amplió el crédito. De cara al 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contará con esa misma facultad en caso de considerarla necesaria.

Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.

Por otra parte, los artículos 61 y 62 de la "ley madre" apuntan a facilitar el endeudamiento para "infraestructura y la reestructuración/compensación de deudas entre Nación, provincias y CABA". En todos los casos, son ítems clave para el vínculo de las provincias y la gestión libertaria, que no cuenta con gobernadores propios sobre el tablero.

De momento, los equipos técnicos de las provincias interpretan la letra chica del documento, aunque se estima que habrá modificaciones. Precisamente por estas horas el Gobierno retoma las negociaciones con los caciques con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en otra iniciativa clave: la reforma electoral.

Parte del futuro de las PASO, que el mileísmo pretender suprimir, estará atado a la voluntad de los mandatarios subnacionales y de las concesiones que logren en el debate por el Presupuesto 2027.

Hasta el momento, el único líder que opinó abiertamente fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien llamó a "acompañar" la "ley de leyes". “Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, lanzó el tucumano.

Precisamente, unas de las principales obras del proyecto es la del Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones.

El distrito también cuenta con otras obras de infraestructura. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.