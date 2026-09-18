Cronograma de pago IPS septiembre: fechas de cobro para jubilados y pensionados

El organismo previsional bonaerense confirmó cuándo se acreditarán los haberes del mes, según el último número del DNI de cada beneficiario.

El calendario previsional vuelve a marcar el ritmo de las últimas jornadas del mes para miles de bonaerenses.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya confirmó el cronograma correspondiente al pago de los haberes de septiembre de 2026 . Las acreditaciones comenzarán hacia el cierre del mes y se distribuirán en dos jornadas, de acuerdo con la terminación del DNI.

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La primera fecha será el martes 29 de septiembre , mientras que la segunda está prevista para el miércoles 30. El esquema contempla tanto a quienes perciben jubilaciones y pensiones contributivas como a las personas alcanzadas por las pensiones sociales no contributivas.

El cronograma oficial establece que los pagos se repartirán en dos días consecutivos. La fecha asignada depende de la terminación del DNI , aunque el tratamiento no es exactamente igual para todos los tipos de beneficios.

El martes 29 de septiembre cobrarán las personas que reciben jubilaciones y pensiones cuyos documentos terminan en 0, 1, 2 y 3 . En esa misma jornada también se abonarán las pensiones sociales no contributivas, pero en este caso estarán incluidas todas las terminaciones, del 0 al 9 . El miércoles 30 de septiembre será el turno de quienes perciben jubilaciones y pensiones y tienen DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Las jubilaciones y pensiones contributivas del IPS se abonarán en dos grupos. Se trata de un esquema que el organismo viene aplicando en sus cronogramas mensuales, distribuyendo los documentos según sus últimos dígitos.

Martes 29 de septiembre: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

DNI terminados en Miércoles 30 de septiembre: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

¿Cuándo cobran las Pensiones Sociales No Contributivas?

Las pensiones sociales no contributivas tienen un esquema distinto dentro del cronograma de septiembre. En este caso, el IPS estableció una única jornada de pago para todas las terminaciones de DNI.

El depósito se realizará el martes 29 de septiembre de 2026 para las personas beneficiarias cuyos documentos terminan en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, no se divide el universo de beneficiarios entre el martes y el miércoles como ocurre con las jubilaciones y pensiones contributivas.

Esta diferencia es uno de los puntos que puede generar confusión al consultar rápidamente el calendario. Si se trata de una pensión social no contributiva, no hace falta esperar a la segunda jornada por la terminación del DNI: el día asignado es el 29 de septiembre.

Septiembre trae nuevas fechas para quienes reciben prestaciones del organismo bonaerense. Magnific

Fecha límite para el cobro por ventanilla

Además de las fechas de acreditación, el IPS informó cuál será el plazo máximo para cobrar los haberes mediante ventanilla. En septiembre, el vencimiento está establecido para el 23 de octubre de 2026.

Esto significa que el calendario no termina en las jornadas del 29 y 30 de septiembre para quienes tengan pendiente el retiro por esa modalidad. El organismo fijó una fecha posterior como límite para el pago por ventanilla.

La diferencia entre la fecha de acreditación y el vencimiento puede resultar especialmente relevante para quienes no retiran el dinero inmediatamente o necesitan organizar su cobro de otra manera. En cualquier caso, el dato oficial a tener presente es el 23 de octubre.

El IPS recomienda consultar sus canales oficiales ante cualquier situación particular vinculada con un beneficio. El calendario puede servir como referencia general, aunque existen casos individuales que pueden requerir una consulta específica.