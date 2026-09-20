Bono por casamiento de ANSES: cuánto se cobra y cómo solicitar el pago doble por matrimonio

El beneficio está destinado a matrimonios que cumplen con los requisitos de la entidad y puede ser cobrado por ambos cónyuges.

La Asignación por Matrimonio es un pago único que puede alcanzar a los dos integrantes de la pareja.

La Asignación por Matrimonio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un beneficio de pago único destinado a quienes forman parte del régimen de asignaciones familiares y cumplen las condiciones establecidas. En septiembre de 2026, el monto vigente es de $134.430 por cada cónyuge.

Cuando ambos integrantes de la pareja reúnen los requisitos, cada uno puede acceder a la prestación , por lo que el beneficio puede llegar a $268.860 en total . El trámite puede iniciarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta los dos años de celebrado.

En septiembre de 2026 , la Asignación por Matrimonio es de $134.430 y se trata de un pago único . El monto surge de la tabla de asignaciones familiares vigente para ese período y corresponde cuando el grupo familiar se encuentra dentro del límite de ingresos establecido.

Una particularidad del beneficio es que pueden cobrarlo ambos cónyuges. Por eso, cuando las dos personas cumplen individualmente con las condiciones del régimen, el hogar puede recibir dos asignaciones , una por cada integrante, y llegar así a $268.860 .

El beneficio está contemplado dentro del régimen de asignaciones familiares y alcanza, entre otros casos, a trabajadores registrados, trabajadores de temporada, personas que reciben una prestación de una ART, titulares de la prestación por desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Cobran los dos? Cómo hacer para que cada cónyuge reciba su asignación

Sí. La normativa establece que ambos cónyuges pueden cobrar la Asignación por Matrimonio, siempre que cada uno se encuentre comprendido en el régimen y se cumplan las condiciones correspondientes. No se trata de un único pago que deba dividirse entre las dos personas.

Para solicitarla, es necesario contar con el matrimonio acreditado en los registros de ANSES y tener actualizados los datos personales y los vínculos familiares. El trámite puede realizarse mediante Mi ANSES, a través de Atención Virtual, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La gestión también puede hacerse de manera presencial en una oficina de ANSES con turno previo. Para la presentación se solicita el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio; el trámite es gratuito.

Topes de ingresos vigentes para no perder el beneficio

Para septiembre de 2026, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no puede superar los $6.314.898. Este indicador contempla los ingresos de los integrantes del grupo familiar que correspondan según el régimen de asignaciones familiares.

Además, existe un límite individual: si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.157.449, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos no supere el tope familiar.

Los límites se actualizan de acuerdo con la normativa vigente y deben considerarse según las condiciones aplicables al beneficio. Para la Asignación por Matrimonio, la información oficial señala que los ingresos individuales y del grupo familiar deben encontrarse dentro de los topes establecidos para el momento correspondiente.

¿Cuánto tiempo hay disponible para pedir el dinero después de casarse?

El trámite no puede iniciarse inmediatamente después de la celebración del matrimonio: la solicitud debe realizarse una vez transcurridos dos meses desde la fecha del casamiento. A partir de ese momento comienza el período habilitado para gestionar la prestación.

El plazo máximo es de dos años desde la fecha del matrimonio. La normativa de las asignaciones de pago único establece ese período para presentar la solicitud y acceder al beneficio correspondiente.

Por eso, quienes cumplan con los requisitos deben controlar la fecha del casamiento y realizar la gestión dentro de ese período. Antes de iniciar el trámite, conviene verificar en mi ANSES que los datos personales, el vínculo matrimonial y la documentación requerida se encuentren correctamente registrados.