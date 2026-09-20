¿Por qué me piden la Certificación Negativa de ANSES y cómo tramitarla sin errores?

El comprobante permite acreditar la situación registrada ante el organismo y puede solicitarse de forma online, sin turno y de manera gratuita.

El documento de ANSES tiene una vigencia de 30 días y no requiere sello ni firma de un agente del organismo.

La Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un comprobante que permite conocer si una persona registra determinadas prestaciones, aportes, asignaciones, programas sociales u otras situaciones en las bases de datos del organismo durante el período consultado.

El documento puede ser solicitado para distintos trámites y se obtiene de manera online y gratuita. La gestión se realiza desde la página oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES , utilizando los datos correspondientes del titular.

Una Certificación Negativa puede aparecer como denegada cuando ANSES detecta en sus registros alguna de las situaciones que impiden emitir el comprobante en los términos de una persona que no registra ninguna prestación o actividad declarada. Esto no significa necesariamente que exista un error en los datos.

Entre los registros que pueden generar una denegación se encuentran una relación laboral declarada, una prestación previsional, el cobro de una asignación familiar, una prestación por desempleo o una inscripción como autónomo, monotributista o personal de casas particulares. También pueden figurar determinados programas sociales y prestaciones específicas.

Por eso, ante una respuesta denegada, es importante revisar qué información figura registrada antes de volver a realizar la consulta . La certificación refleja los datos disponibles en las bases de ANSES para el período seleccionado y no funciona como una declaración personal sobre la situación económica del solicitante.

Motivos por los cuales ANSES te deniega o no te emite el comprobante

Uno de los principales motivos es que el organismo registre una actividad laboral o previsional a nombre del titular. También pueden influir los aportes como trabajador independiente, la percepción de una prestación por desempleo, el cobro de asignaciones familiares o la existencia de una prestación previsional nacional o de una provincia no adherida al SIPA.

La consulta también contempla otros beneficios y registros. ANSES informa, entre otros datos, si la persona cobra la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, PROGRESAR, una Pensión No Contributiva o determinadas asignaciones familiares. Además, puede indicar información vinculada con la obra social y la condición de monotributista social.

Si la persona considera que el registro no corresponde a su situación actual, primero debe verificar la información que figura en ANSES y, de ser necesario, realizar la gestión correspondiente para actualizarla. En estos casos, volver a generar el comprobante sin corregir el registro de origen no necesariamente resolverá el problema.

¿Sirve la Certificación Negativa para la Obra Social o IOMA?

La Certificación Negativa incluye información relacionada con la existencia de una obra social registrada, por lo que puede ser solicitada como documentación en determinados trámites vinculados con cobertura de salud. El comprobante permite acreditar qué información figura en las bases de ANSES al momento de realizar la consulta.

Sin embargo, que el documento indique que no existe una obra social registrada no significa por sí mismo que ANSES otorgue una cobertura médica. La certificación funciona como un comprobante de la situación registrada y su utilidad concreta depende del trámite para el cual sea presentada.

En el caso de IOMA, la aceptación de este documento dependerá de los requisitos establecidos para el trámite específico que se quiera realizar. Por eso, si la certificación es solicitada para una afiliación, alta o modificación de cobertura, es recomendable verificar previamente qué documentación exige el organismo correspondiente.

Errores comunes en el sitio web de ANSES y cómo solucionarlos

Uno de los inconvenientes más habituales aparece cuando los datos ingresados no coinciden con los registros disponibles en ANSES. Antes de iniciar la consulta, es importante controlar el CUIL y el período seleccionado y asegurarse de que la información personal registrada sea correcta.

También pueden presentarse problemas temporales al ingresar desde la página web o la aplicación mi ANSES. En esos casos, se puede intentar nuevamente más tarde, utilizar otro navegador o acceder desde la aplicación oficial. La certificación puede obtenerse por ambas vías, sin necesidad de concurrir a una oficina.

Una vez emitida, la Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días y no necesita sello ni firma de un empleado de ANSES. El comprobante obtenido desde la web oficial o desde mi ANSES es válido para los trámites en los que se solicite esta documentación.