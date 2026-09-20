Conmoción en Perú: mataron a tiros a una candidata al Gobierno Regional de Áncash en un acto de campaña + Agregar ámbito en









Se trata de la periodista Susy Isabel Aponte Polo, de 44 años, fue atacada mientras recorría un mercado de Caraz junto a integrantes de su equipo. Otras cinco personas resultaron heridas y la Policía detuvo a un sospechoso.

La periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, fue asesinada a tiros este sábado durante una actividad de campaña en la ciudad de Caraz, en el norte de Perú. El ataque ocurrió este sábado, cuando la dirigente recorría un mercado junto a simpatizantes de Socios por Áncash, la agrupación con la que competía en las elecciones regionales del próximo 4 de octubre.

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Aponte había participado el 15 de septiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días después de aquella actividad electoral, fue asesinada durante una recorrida proselitista en Caraz.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo que terminó con la detención de un hombre de 30 años, de nacionalidad venezolana, identificado por sus iniciales L.I.O.D. El sospechoso fue interceptado en la Carretera Central, frente al cruce Palmira, y llevaba un arma de fuego que fue incautada. La Policía Nacional informó además que un equipo especializado de la División de Homicidios de Lima viajó a Áncash para reforzar la investigación junto con la División de Investigación Criminal y el Ministerio Público.

El ataque ocurrió en plena actividad electoral Aponte, conocida como “La China Polo”, fue atacada con un arma de fuego durante el recorrido proselitista. Según informó la Policía Nacional del Perú, otras cinco personas resultaron heridas como consecuencia de los disparos y fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. La Policía desplegó un operativo en la zona y detuvo a un ciudadano venezolano señalado como presunto implicado en el crimen, a quien se le habría encontrado un arma de fuego.

La Fiscalía inició una investigación preliminar para determinar las circunstancias del asesinato y ordenó, entre otras diligencias, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. El móvil del crimen todavía se encuentra bajo investigación.

Aponte tenía 44 años y era periodista. @OnDemand_News La Defensoría del Pueblo introdujo un elemento que no estaba en la primera versión: alertó sobre la falta de presencia policial en la zona del mercado y señaló que comerciantes y vecinos denunciaron una tardía llegada de los efectivos pese a los llamados de auxilio. El organismo pidió reforzar las medidas de protección para candidatos en el contexto de las elecciones. El video del momento del ataque @OnDemand_News Susy Aponte había denunciado amenazas El asesinato tomó especial repercusión debido a que Aponte había denunciado públicamente amenazas contra su vida pocos días antes del ataque. La periodista había afirmado que había recibido llamadas provenientes de cárceles y que en ellas le advertían sobre un supuesto atentado en su contra. También había señalado que había presentado una denuncia ante las autoridades. Además de su actividad política, Aponte dirigía el portal informativo China Polo Dominical, desde donde difundía investigaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades y casos de corrupción. Su asesinato generó pedidos de esclarecimiento por parte de organizaciones vinculadas al periodismo peruano.

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