Científicos de EEUU aseguraron haber construido por primera vez una célula desde cero + Agregar ámbito en









Se trata de una invención llamada Spudcell y se puede desarrollar como una célula natural. representa un prototipo limitado y frágil, pero podría ayudar a los científicos a comprender mejor el origen de la vida.

Compuesta por entre 150 y 200 moléculas, SpudCell puede alimentarse, crecer y replicarse durante cinco generaciones.

Un grupo de científicos de EEUU aseguró haber construido por primera vez una célula desde cero capaz de desarrollarse como una célula natural. Este avance en biología sintética, armado pieza por pieza a partir de componentes químicos no vivos, podría ser la puerta a una era de organismos diseñados a medida que funcionen como máquinas vivientes.

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La célula, bautizada "Spudcell", fue construida por la bióloga sintética Kate Adamala, profesora de la Universidad de Minnesota, y su equipo. La creación es un prototipo limitado y frágil, pero podría ayudar a los científicos a comprender mejor el origen de la vida; además, no pertenece a un tipo específico —no es vegetal ni animal—, aunque se asemeja más a una bacteria simple.

“Sé la lista completa de ingredientes de la célula. Sé exactamente qué sustancias químicas y qué moléculas contiene, así como sus concentraciones”, sostuvo Adamala y agregó que “está completamente definida, lo que significa que podemos diseñarla”.

Científicos construyeron por primera vez una célula desde cero Las células son los componentes fundamentales de la vida, pero están lejos de ser simples. El cuerpo humano contiene unos 37 billones de unidades y los científicos todavía no saben con exactitud cómo funciona cada tipo de célula ni qué contiene cada una de ellas.

Compuesta por entre 150 y 200 moléculas, SpudCell puede alimentarse, crecer y replicarse durante aproximadamente cinco generaciones, según Adamala. Aun así, es mucho menos compleja que una célula biológica, que contiene millones, si no miles de millones, de moléculas.

Las células son los componentes fundamentales de la vida, pero están lejos de ser simples y existen cerca de 37 millones en el cuerpo. CNN Spudcell, una posibilidad para programas que imiten células vivas La célula sintética que Adamala y sus colegas construyeron no representa “vida creada en el laboratorio”, sino “un verdadero hito en el camino hacia esa cuestión”, afirmó el profesor asociado de Tecnologías Bioquímicas en el Imperial College London Yuval Elani, quien no participó en la investigación. “Construir una célula desde cero significa que ya no se está sujeto a las limitaciones ni a la carga evolutiva de la biología natural. Abre la posibilidad de diseñar sistemas y programarlos para que hagan cosas que las células vivas quizá no puedan hacer con facilidad o que simplemente no puedan hacer”, señaló Elani. El campo de la biología sintética es distinto al de la investigación con células madre, en la que los científicos reprograman y manipulan células existentes obtenidas a partir de recursos biológicos. Este miércoles, Adamala y sus colegas hicieron público el artículo científico en el que detallan cómo funciona SpudCell, aunque la investigación aún no fue publicada oficialmente.