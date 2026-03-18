Clausuran un hotel en Balvanera parcialmente tomado y con falta de seguridad Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El lugar se ubica en la avenida Rivadavia al 3100. El procedimiento estuvo a cargo de la CIJ.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, a cargo de Nicolás Bernareggi, quien dispuso la realización de una inspección integral en un hotel ubicado en la avenida Rivadavia al 3100, con el propósito de corroborar las condiciones de funcionamiento del mismo.

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El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, la División de Escena del Crimen de la misma fuerza, la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Atención Inmediata - Programa Buenos Aires Presente (B.A.P), y la Guardia de Auxilio y Emergencia (GAYE) del Gobierno de la Ciudad.

Hotel clausura CABA Imágenes internas del hotel. CIJ Durante la inspección se pudo establecer que una parte del inmueble se encontraba ocupado de manera ilegal.

Qué encontraron en el hotel Asimismo, se detectaron numerosas irregularidades y faltas en materia de seguridad, higiene y mantenimiento.

Entre éstas, se constataron rajaduras, vegetación enraizada y desprendimiento de revoque en la fachada hacia la vía pública, además de falta de mantenimiento generalizado en el interior.

Hotel clausurado Balvanera CABA El hotel en su interior. CIJ Los organismos presentes realizaron un censo de las personas que habitan el inmueble, y se dispuso la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al establecimiento, como así también un relevamiento integral y croquis del lugar. Finalmente, se ordenó la clausura del hotel y el labrado de las actas correspondientes.