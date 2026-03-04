Derrumbe en Parque Patricios: la justicia ordenó garantizar alojamiento y pidió informes al gobierno porteño

El incidente ocurrió el martes cuando el colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de tres pisos obligó a desalojar a cientos de familias. Unas 300 familias debieron abandonar sus viviendas mientras se desarrollaban las tareas de inspección y seguridad. El gobierno porteño prohibió el regreso de los vecinos hasta que se garantice la seguridad edilicia del complejo.

Por el momento, el GCBA comunicó que ubicó solo a 44 grupos familiares, que representarían un total de 120 personas.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una “medida precautelar” que obliga al Gobierno de la Ciudad (GCBA) a garantizar alojamiento urgente a las familias afectadas por el reciente derrumbe en el complejo habitacional Procrear "Estación Buenos Aires".

La resolución fue dictada por el Juez Francisco Javier Ferrer , titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, en el marco de la causa "ASOCIACION CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO-HABITACIONALES".

El 3 de marzo de 2026, entre las 04:30 y las 04:45 a.m., se produjo el "colapso estructural súbito, masivo y total" de la losa portante del patio central en el Sector 2 del mencionado complejo, ubicado en la calle Mafalda al 907. La estructura colapsó hacia el subsuelo, destruyendo aproximadamente 65 vehículos.

Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, el GCBA procedió al corte de suministros y ordenó la evacuación preventiva de unas 300 familias , afectando a más de 700 personas.

Ante esta situación, el abogado Jonatan Emanuel Baldiviezo , presidente de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, y el abogado Marcos Zelaya presentaron una acción de amparo colectivo.

La demanda solicitó el dictado de una medida cautelar y precautelar para exigir al GCBA "la inmediata provisión, la asignación logística y el pago integral de habitaciones de hotel" u hospedajes similares para las familias evacuadas , argumentando que muchas se encontraban "en situación de calle".

Respuesta gubernamental y evaluación judicial

El GCBA informó haber desplegado operativos de asistencia a través de sus distintas áreas de actuación. En ese sentido, señaló que 44 grupos familiares, que representarían un total de 120 personas, fueron trasladados y alojados en establecimientos hoteleros gestionados en el marco del operativo de asistencia y 224 personas optaron por relocalizarse por medios propios, ya sea en domicilios de familiares, allegados u otras alternativas habitacionales.

El Tribunal sostuvo que "la información acompañada no da cuenta del total de sujetos afectados, ni discrimina cuántos de todos ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad, de manera que pueda conocerse qué pasó con quienes no se relocalizaron por sus medios o no pertenecen a los grupos familiares asistidos. Asimismo, tampoco se cuenta con información respecto de la estabilidad de la asistencia provista a los 44 grupos familiares, en los términos de la Observación General 4 antes citada. Idéntico déficit en materia de información sobre la estabilidad de la relocalización afecta a las 224 personas que habrían optado transitoriamente por utilizar medios propios".

Fundamentando su decisión en el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el magistrado resolvió, en los términos del art. 186 del CCAyT:

Ordenar al GCBA que "garantice asistencia habitacional efectiva y adecuada, conforme a los parámetros de adecuación establecidos por la Observación General 4° del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los habitantes de los edificios emplazados en el Sector 2 del proyecto urbanístico Procrear 'Estación Buenos Aires' (...) que, a causa de ello, se encuentren actualmente en efectiva o inminente situación de calle". Requerir información detallada al GCBAhasta tanto se resuelva la medida cautelar definitiva. El Gobierno porteño deberá: Aportar un "relevamiento sociohabitacional" de los evacuados para identificar la conformación de los grupos familiares y las condiciones de alojamiento.

Destacar circunstancias de vulnerabilidad prioritaria (familias con niñas, niños y/o adolescentes, personas mayores de 60 años, víctimas de violencia de género y/o personas con discapacidad).

Informar sobre las familias asistidas, "detallando en qué consistió la asistencia y qué duración en el tiempo va a tener".

Especificar si habilitó "algún protocolo o proceso especial de empadronamiento" para las familias desplazadas.



Ayer el jefe de gobierno porteño Jorge Macri aseguró alojamiento y consignó en la red social X: “Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas.Desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención, y evacuamos preventivamente el complejo.”