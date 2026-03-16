La Justicia porteña bloqueó el acceso en todo el país a Polymarket, la plataforma de "mercado de predicciones"

El fallo se desprende de una denuncia realizada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. El sitio operaba como un sistema de apuestas online encubierto. También permitía participar a niños, niñas y adolescentes.

La Justicia porteña ordenó bloquear en todo el territorio argentino el acceso a Polymarket , la plataforma de mercado de predicciones más grande del mundo . El fallo surge a raíz de una investigación, originada en una denuncia de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) , que permitió detectar que el sitio operaba como un sistema de apuestas online encubierto . También dispusieron que Google y Apple restrinjan el acceso a las apps.

La causa se inició a partir de una presentación de LOTBA, el ente regulador del juego en el distrito porteño, que detectó el funcionamiento de Polymarket sin autorización. El fiscal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), impulsó la investigación que derivó en la resolución dictada por el Juzgado PCyF 31, a cargo de la Dra. Susana Parada.

La investigación, que contó con la intervención técnica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, permitió establecer que el sitio operaba como un sistema de apuestas encubierto bajo la fachada de “mercados de predicción”.

Asimismo, permitía realizar operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito, no exigía verificación de identidad ni de edad , y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos, lo que incrementaba significativamente los riesgos para los usuarios.

Según detectó la Justicia, la sumatoria de irregularidades permitía que cualquier persona (incluidos niños, niñas y adolescentes), pudieran apostar sin ningún tipo de control. Con las pruebas reunidas por la fiscalía, el juzgado a cargo de Parada ordenó bloquear el acceso a la plataforma y a todas sus variantes "en todo el territorio de la República Argentina".

El bloqueo deberá efectivizarse en todo el país. Para su ejecución se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a que implemente las acciones necesarias a través de los proveedores de servicios de internet.

En un apartado de la resolución, la jueza ordenó a las empresas de tecnología Google y Apple que "eliminen y restrinjan" el acceso a las aplicaciones móviles de Polymarket en sus sistemas operativos Android e iOS en todo el país. La medida también incluye a los usuarios que ya se encuentran registrados en la Argentina.

La investigación y posterior fallo judicial que bloqueó a la plataforma en Argentina incluyó la intervención de múltiples organismos regulatorios y de asociaciones. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, presidida por Jesús Acevedo, inició la denuncia inicial, pero no quedó allí.

Luego, la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) recogió el guante y también intervino revisando la información de la plataforma y corroborando que no contaba con habilitación en ninguna jurisdicción del país, acreditando la ilegalidad de la operatoria a escala federal, lo que permitió avanzar con su bloqueo a nivel nacional.

Desde la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) también presentaron una denuncia de manera independiente contra el funcionamiento de Polymarket. Según señalaron, aportaron información relevante sobre la operatoria irregular y la ausencia de controles de identidad y edad.

Nicolás Maduro

Qué son los "mercados de predicción"

Los llamados prediction markets son plataformas digitales que permiten apostar dinero real sobre el resultado de distintos acontecimientos: desde elecciones y eventos deportivos hasta conflictos internacionales u otros hechos de interés público.

En términos concretos, los sitios se presentan como herramientas de "pronóstico o análisis colectivo", pero su funcionamiento es equivalente al de una casa de apuestas. Hay dinero en juego, su resultado es azaroso y la posibilidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas está presente.

Recientemente, con motivo del secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la plataforma resolvió no pagarle rendimientos a quienes apostaron por una invasión sobre Venezuela. Adujo que la intervención para extraer al exmandatario venezolano no representó una incursión, según sus criterios.

La medida del mercado tomó por sorpresa a los inversores que entraron en la "Operación Caracas", muchos de los cuales entraron a pérdida, sin saber que estaban en un "modelo mental" de tanto riesgo. De hecho, se habían colocado más de 10,5 millones de dólares en estos contratos antes del dictamen.

Así las cosas, con la información recabada, la Justicia porteña determinó el bloqueo en todo el país de la plataforma. Su acceso estará vedado tanto a través del sitio como como de las apps en Android y iOS.