A qué hora será el eclipse de hoy 12 de agosto y desde dónde podrá verse

La totalidad será visible en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una zona de Portugal, mientras que otras regiones verán una cobertura parcial del Sol.

El eclipse solar no será visible desde Argentina u otros países de América del Sur.

Hoy será el eclipse solar total de 2026, un fenómeno astronómico que podrá verse desde distintos puntos del hemisferio norte.

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La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico Norte, el norte de España y una pequeña parte del noroeste de Portugal , donde la Luna cubrirá por completo al Sol durante unos minutos.

En otras regiones de Europa, América del Norte y el noroeste de África , será visible de manera parcial, con distintos niveles de cobertura según la ubicación.

El eclipse solar de 2026 será un evento astronómico que ocurrirá el 12 de agosto y que podrá observarse desde diferentes puntos del hemisferio norte .

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA ) explicó que se tratará de un fenómeno en el que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol , bloqueando la luz que llega desde la estrella.

El recorrido comenzará sobre Groenlandia y continuará hacia Islandia. Luego, avanzará por el Atlántico Norte hasta alcanzar el norte de Rusia y seguirá hasta llegar a la península ibérica.

La mayor parte de las regiones alcanzadas podrá observarse de forma parcial, es decir, una imagen en la que el satélite cubrirá solo una parte del disco solar. En esos lugares, el Sol tendrá la apariencia de una esfera con una zona oscurecida, conocida como una "mordida".

Por su parte, la fase de totalidad atravesará únicamente zonas del océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal. Ahí la Luna cubrirá al Sol durante unos minutos y el cielo se oscurecerá casi por completo.

La visibilidad dependerá de la ubicación exacta de cada observador y de las condiciones meteorológicas del momento.

En algunas zonas de Europa, el eclipse tendrá una característica particular: ocurrirá cerca del atardecer, lo que permitirá observar el Sol parcialmente cubierto mientras se aproxima al horizonte.

Desde qué países podrá verse

El eclipse solar de agosto de 2026 podrá verse desde distintas regiones de América del Norte, Europa y África.

En Estados Unidos, será visible de forma parcial en una amplia zona que abarcará desde Alaska hasta sectores de la costa este. Ciudades como Anchorage, Maine, Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D. C. podrán observar distintas etapas del fenómeno, con horarios que dependerán de cada ubicación.

En Canadá, gran parte del territorio también tendrá la posibilidad de admirar una fase parcial, aunque el porcentaje de cobertura del Sol cambiará según la región.

En Europa, la totalidad será en una franja que alcanzará Islandia, el norte de España y el noroeste de Portugal. Otros países, como Francia, Alemania, Italia y Polonia, podrán observar un eclipse parcial con diferentes niveles de oscurecimiento.

En el noroeste de África, naciones como Marruecos, Argelia y Senegal también podrán ver el fenómeno de forma parcial.

Recomendaciones para ver un eclipse solar de forma segura

Para observarlo de manera segura, la NASA y la Academia Americana de Oftalmología recomiendan no mirar directamente al Sol sin protección adecuada. La exposición a la luz solar intensa puede provocar lesiones permanentes en la retina.

Las recomendaciones son:

Utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 .

para eclipses que cumplan con la norma internacional . Usar filtros solares certificados para telescopios, cámaras o binoculares.

para telescopios, cámaras o binoculares. No observar el fenómeno con gafas de sol comunes, radiografías, vidrios oscuros u otros métodos caseros.

Evitar mirar directamente al Sol a través de cámaras o instrumentos ópticos sin filtros adecuados.

La única etapa en la que es posible mirar el Sol sin protección es durante la totalidad completa del eclipse, cuando la Luna cubre el disco solar.

Además, para quienes quieran disfrutar mejor del fenómeno, los ideal es buscar lugares con el horizonte despejado, especialmente en las zonas donde ocurrirá cerca del atardecer.