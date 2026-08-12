Qué significa cumplir años durante un eclipse, según la astrología

Los especialistas vinculan esta coincidencia con etapas de renovación, oportunidades inesperadas y cambios en la manera de proyectar el futuro.

El eclipse solar no será visible desde Argentina u otros países de América del Sur.

Hoy es el eclipse solar total de 2026, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El evento se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y logra cubrir por completo el disco solar durante unos minutos.

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La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico Norte, el norte de España y el noroeste de Portugal , mientras que en distintos puntos de Europa, América del Norte y el noroeste de África podrá observarse de manera parcial.

Aunque no será visible desde Argentina, su coincidencia con un cumpleaños tiene un significado especial para la astrología. Según estas creencias, cumplir años durante una temporada de eclipses marca el comienzo de un ciclo de cambios y renovación personal , ya que representa una nueva vuelta al Sol.

Los especialistas consideran que puede ser un buen período para revisar objetivos, cerrar etapas que ya cumplieron su función y abrirse a nuevas posibilidades.

El eclipse solar de 2026 será un evento astronómico que podrá observarse desde diferentes puntos del hemisferio norte .

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) explicó que se tratará de un fenómeno en el que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz que llega desde la estrella.

El recorrido comenzará sobre Groenlandia y continuará hacia Islandia. Luego, avanzará por el Atlántico Norte hasta alcanzar el norte de Rusia y seguirá hasta llegar a la península ibérica.

La mayor parte de las regiones alcanzadas podrá observarse de forma parcial, es decir, una imagen en la que el satélite cubrirá solo una parte del disco solar. En esos lugares, el Sol tendrá la apariencia de una esfera con una zona oscurecida, conocida como una "mordida".

En Estados Unidos, será visible en una amplia zona que abarcará desde Alaska hasta sectores de la costa este. Ciudades como Anchorage, Maine, Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D. C. podrán observar distintas etapas del fenómeno, con horarios que dependerán de cada ubicación.

En Canadá, gran parte del territorio también tendrá la posibilidad de admirar una fase parcial, aunque el porcentaje de cobertura del Sol cambiará según la región. Al igual que en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Marruecos, Argelia y Senegal.

Por su parte, la fase de totalidad atravesará únicamente zonas del océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal. Ahí la Luna cubrirá al Sol durante unos minutos y el cielo se oscurecerá casi por completo.

La visibilidad dependerá de la ubicación exacta de cada observador y de las condiciones meteorológicas del momento.

En algunas zonas de Europa, el eclipse tendrá una característica particular: ocurrirá cerca del atardecer, lo que permitirá observar el Sol parcialmente cubierto mientras se aproxima al horizonte.

Qué significa cumplir años en temporada de eclipse

Desde la astrología, cumplir años durante una temporada de eclipses se interpreta como el inicio de un ciclo personal marcado por los cambios.

La razón está en que el cumpleaños representa una nueva vuelta al Sol y, cuando ocurre cerca de un eclipse, se considera que esa renovación puede adquirir mayor intensidad.

La interpretación no significa que necesariamente vaya a ocurrir un acontecimiento extraordinario el día del cumpleaños. El efecto se analiza como un proceso que puede extenderse durante varios meses y manifestarse a través de oportunidades inesperadas, cierres o situaciones que obliguen a tomar decisiones.

También puede aparecer la necesidad de dejar atrás una versión de uno mismo que ya no representa el presente.

Los astrólogos recomiendan aprovechar esta fecha para hacer un balance del último año y establecer objetivos concretos para el futuro. Muchos aprovechan la jornada para escribir deseos, ordenar prioridades y prestar atención a eso que genere nuevas motivaciones..