A días del eclipse solar de 2026: cuándo es, a qué hora y desde dónde podrá verse

El fenómeno tendrá una franja de totalidad en Groenlandia, Islandia y el norte de España y Portugal, mientras otras regiones verán una cobertura parcial del Sol.

Los expertos recomiendan no mirar directamente al Sol porque puede provocar lesiones en la retina.

Faltan pocos días para el eclipse solar de 2026 , un fenómeno astronómico que será visible desde distintas regiones del hemisferio norte y que tendrá una fase total sobre zonas de Europa , como Islandia, España y Portugal .

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Millones de personas podrán observar cómo la Luna cubre parcialmente al Sol , mientras que en algunos puntos ubicados dentro de la trayectoria se producirá un oscurecimiento completo durante unos minutos.

El eclipse solar de 2026 será un evento astronómico que ocurrirá el 12 de agosto y que podrá observarse desde diferentes puntos del hemisferio norte .

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos ( NASA ) explicó que se tratará de un fenómeno en el que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol , bloqueando la luz que llega desde la estrella.

La mayor parte de las regiones alcanzadas podrá observarse de forma parcial , es decir, una imagen en la que el satélite cubrirá solo una parte del disco solar. En esos lugares, el Sol tendrá la apariencia de una esfera con una zona oscurecida, conocida como una "mordida" .

Por su parte, la fase de totalidad atravesará únicamente zonas del océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico norte, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal. Ahí la Luna cubrirá al Sol durante unos minutos y el cielo se oscurecerá casi por completo.

La visibilidad dependerá de la ubicación exacta de cada observador y de las condiciones meteorológicas del momento.

En algunas zonas de Europa, el eclipse tendrá una característica particular: ocurrirá cerca del atardecer, lo que permitirá observar el Sol parcialmente cubierto mientras se aproxima al horizonte.

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Desde qué países podrá verse

El eclipse solar de agosto de 2026 podrá verse desde distintas regiones de América del Norte, Europa y África.

En Estados Unidos, será visible de forma parcial en una amplia zona que abarcará desde Alaska hasta sectores de la costa este. Ciudades como Anchorage, Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D. C. podrán observar distintas etapas del fenómeno, con horarios que dependerán de cada ubicación.

En Canadá, gran parte del territorio también tendrá la posibilidad de admirar una fase parcial, aunque el porcentaje de cobertura del Sol cambiará según la región.

En Europa, la totalidad será en una franja que alcanzará Islandia, el norte de España y el noroeste de Portugal. Otros países, como Francia, Alemania, Italia y Polonia, podrán observar un eclipse parcial con diferentes niveles de oscurecimiento.

En el noroeste de África, naciones como Marruecos, Argelia y Senegal también podrán ver el fenómeno de forma parcial.

Para observarlo de manera segura, la NASA y la Academia Americana de Oftalmología recomiendan no mirar directamente al Sol sin protección adecuada. La exposición a la luz solar intensa puede provocar lesiones permanentes en la retina.

Las recomendaciones son:

Utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 .

para eclipses que cumplan con la norma internacional . Usar filtros solares certificados para telescopios, cámaras o binoculares.

para telescopios, cámaras o binoculares. No observar el fenómeno con gafas de sol comunes, radiografías, vidrios oscuros u otros métodos caseros.

Evitar mirar directamente al Sol a través de cámaras o instrumentos ópticos sin filtros adecuados.

La única etapa en la que es posible mirar el Sol sin protección es durante la totalidad completa del eclipse, cuando la Luna cubre el disco solar.

Además, para quienes quieran disfrutar mejor del fenómeno, los ideal es buscar lugares con el horizonte despejado, especialmente en las zonas donde ocurrirá cerca del atardecer.