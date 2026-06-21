Comenzó el invierno: qué es el solsticio, su significado y por qué hoy es el día más corto del año

El invierno llegó oficialmente al país con el solsticio de junio. Desde ahora los días comenzarán a alargarse de manera gradual, aunque las temperaturas más bajas suelen registrarse durante julio.

Con el solsticio de junio comenzó el invierno astronómico en la Argentina. El fenómeno responde a la inclinación del eje terrestre y determina el día más corto y la noche más larga del año.

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio en la Argentina con la llegada del solsticio de invierno, el f enómeno astronómico que marca el inicio de la estación en el hemisferio sur y que coincide con el día de menor duración y la noche más larga del año.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el solsticio ocurrió a las 5:24 (hora argentina), momento en el que el Sol alcanzó su máxima declinación hacia el norte respecto del ecuador terrestre. A partir de ese instante comenzó formalmente el invierno astronómico, que se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, cuando tenga lugar el equinoccio de primavera.

El fenómeno se produce por la inclinación del eje de la Tierra —de aproximadamente 23,5 grados— y no por una mayor distancia entre el planeta y el Sol. Esa inclinación hace que durante junio el hemisferio sur reciba menos radiación solar, lo que reduce las horas de luz diurna y favorece el descenso de las temperaturas.

Aunque este domingo fue el día con menos horas de luz del año, desde ahora el proceso comenzará a invertirse lentamente: cada jornada tendrá algunos segundos más de luz que la anterior. Sin embargo, las temperaturas mínimas suelen seguir descendiendo durante las próximas semanas debido a la inercia térmica de la atmósfera y de los océanos, por lo que julio suele consolidarse como el mes más frío del año en gran parte del país.

El término "solsticio" proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto", en referencia a la aparente pausa que realiza el astro en su recorrido por el cielo antes de invertir gradualmente su posición. Este fenómeno ocurre dos veces al año: en junio marca el inicio del invierno en el hemisferio sur y del verano en el hemisferio norte, mientras que en diciembre sucede exactamente lo contrario.

Desde la antigüedad, distintas culturas celebraron los solsticios como momentos de renovación y cambio de ciclo. En la actualidad, el evento mantiene un gran interés científico y astronómico, además de ser una fecha simbólica para diversas tradiciones alrededor del mundo.

Con el comienzo oficial del invierno, los especialistas recuerdan la importancia de extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ya que durante esta época aumenta la circulación de virus estacionales y las consultas médicas por cuadros respiratorios.

Por qué es tan común la gripe en invierno y por qué hay tantos casos en Argentina

Con la llegada de los meses más fríos, las consultas médicas por cuadros respiratorios comienzan a multiplicarse en todo el país. Tos, fiebre, congestión nasal y malestar general aparecen con frecuencia en hogares, escuelas y lugares de trabajo, generando una sensación compartida y se multiplican los casos de personas con gripe.

Aunque muchas personas asocian la enfermedad directamente con el frío, la explicación es más compleja. La gripe es una infección viral causada por los virus influenza, que encuentran durante esta época del año condiciones favorables para propagarse con mayor facilidad entre la población.

En Argentina, el aumento de casos suele coincidir con el otoño avanzado y el invierno. Cada temporada presenta particularidades y la intensidad de la circulación viral puede variar según distintos factores sanitarios, ambientales y sociales.

Aun así, existen razones bien identificadas que ayudan a entender por qué esta enfermedad se vuelve tan frecuente durante estos meses.

gripe H3N2 El invierno, el momento del año con mayor pico de contagios de enfermedades.

Por qué hay más gripe en invierno

Los especialistas coinciden en que el frío por sí solo no provoca gripe. El problema radica en una combinación de factores que favorecen la transmisión de los virus respiratorios. Durante el invierno, las personas pasan más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, una situación que facilita la circulación de partículas virales entre quienes comparten un ambiente.

Oficinas, aulas, medios de transporte y reuniones familiares suelen convertirse en escenarios donde el contagio puede producirse con mayor facilidad.

A esto se suma que los virus influenza presentan una mejor supervivencia en condiciones de bajas temperaturas y menor humedad ambiental. Algunas investigaciones indican que estas características permiten que las partículas virales permanezcan activas durante más tiempo fuera del organismo.