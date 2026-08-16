Alerta en Chrome: una falsa actualización puede instalar malware y usar tu PC para minar criptomonedas

Un aviso engañoso pide instalar una supuesta actualización y descarga archivos que pueden infectar el equipo si la víctima los ejecuta.

Una falsa actualización de Chrome comenzó a aparecer en computadoras con Windows mediante avisos que imitan comunicaciones del navegador. El mensaje busca convencer al usuario de instalar una nueva versión, pero en realidad puede descargar archivos maliciosos capaces de infectar el equipo y utilizar sus recursos para minar criptomonedas .

Los avisos aparecen mientras la persona navega por Internet y utilizan mensajes de carácter urgente, como “Se requiere una actualización crítica” o “Hay una actualización disponible” . Algunas variantes incluso advierten que el navegador podría dejar de funcionar si la instalación se demora.

El problema comienza cuando el usuario sigue las instrucciones del cartel y presiona el botón indicado. En ese momento, el sistema puede descargar desde una fuente externa un script con extensión .vbs o un archivo ejecutable .exe .

La infección, según los reportes publicados en Reddit, se concreta cuando la persona abre el archivo y autoriza su ejecución . A partir de entonces, el malware puede tomar recursos de la computadora y destinarlos a la minería de criptomonedas sin autorización.

Entre los reportes que circularon aparece señalada la extensión Enable Right Click & Copy — Smart Unlock + OCR , una herramienta que permite habilitar el botón derecho, copiar determinados textos protegidos y reconocer palabras dentro de imágenes.

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Un reporte técnico abierto en el rastreador de Chromium sostiene que ese complemento puede distribuir malware destinado a la minería de criptomonedas. Este tipo de software utiliza la capacidad de procesamiento del equipo para generar criptoactivos y puede provocar distintos síntomas.

Entre ellos se encuentran una caída en el rendimiento, mayor consumo de electricidad, incremento de la temperatura y un funcionamiento constante de los ventiladores. En otras palabras, la computadora puede comenzar a trabajar de manera intensa incluso cuando el usuario no está realizando tareas exigentes.

La campaña también afecta a otros navegadores

Los reportes no se limitaron exclusivamente a Chrome. También aparecieron testimonios sobre avisos similares en Brave y Opera, dos navegadores que utilizan Chromium como base y permiten utilizar extensiones compatibles con esa tecnología.

En algunos casos, la propia ventana mostraba un pedido para actualizar Chrome mientras la persona estaba utilizando otro navegador. Esa contradicción representa una señal de alerta que puede ayudar a detectar el engaño.

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Para evitar caer en la trampa, es importante recordar que las actualizaciones legítimas de Chrome se gestionan desde el propio navegador. Google indica que la comprobación manual se realiza ingresando al menú de tres puntos y siguiendo la ruta Ayuda y luego Información de Google Chrome.

Desde allí, el programa verifica si existe una nueva versión y, cuando corresponde, solicita reiniciar el navegador para completar la actualización. La instalación legítima no requiere abrir scripts descargados desde ventanas emergentes.

Qué hacer si aparece la falsa actualización