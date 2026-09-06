Comienza en Francia el juicio por el brutal crimen del exrugbier argentino Federico Aramburu

El deportista estaba en París para presenciar el encuentro entre franceses e ingleses cuando, en marzo de 2022, protagonizó una pelea con dos militantes ultraderechistas.

Comienza en París el juicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu , ocurrido en marzo de 2022. Loïk Le Priol , de 32 años, está acusado de asesinato, mientras que Romain Bouvier, de 35, enfrenta cargos por intento de asesinato. Ambos podrían recibir una condena de cadena perpetua.

Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y excompañero de rugby Shaun Hegarty para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones. Durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, los dos se encontraban en la terraza de un bar del bulevar Saint-Germain cuando se produjo una discusión con Le Priol y Bouvier.

El enfrentamiento comenzó dentro del local y luego continuó en la calle. Aramburu y Hegarty se alejaron del lugar después de la pelea, pero los otros hombres los siguieron. Según la investigación, Bouvier disparó primero y luego Le Priol volvió a abrir fuego. Aramburu recibió varios impactos y murió poco después .

La investigación sostiene que el ataque no fue un hecho aislado producto de la pelea, sino que hubo una persecución posterior y una decisión de volver a utilizar las armas . Por ese motivo, la Justicia francesa considera que Le Priol debe responder por asesinato y Bouvier por intento de asesinato.

Los dos acusados ya tenían antecedentes por hechos violentos. En 2015 habían participado de una agresión contra un exdirigente del GUD, una organización estudiantil de extrema derecha. Ambos fueron condenados por ese episodio.

Le Priol también fue integrante de las fuerzas armadas francesas. Durante el proceso, su defensa sostuvo que padece un trastorno de estrés postraumático relacionado con su paso por el Ejército. Ese antecedente será uno de los aspectos que se analizarán durante las audiencias.

Además de Le Priol y Bouvier, otras dos personas deberán comparecer ante la Justicia por su presunta participación en los hechos. Lyson Rochemir, pareja de Le Priol en ese momento, está acusada de complicidad, mientras que Antony Sorrentino enfrenta cargos por haber ayudado a Bouvier después del ataque.

El juicio comienza este lunes y se extenderá durante tres semanas. Para la familia de Aramburu y para quienes fueron testigos de aquella madrugada, las audiencias permitirán reconstruir cómo una discusión iniciada en un bar terminó con la muerte del exjugador de Los Pumas.