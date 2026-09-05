Quién era Gabriel Ansiaume, el reconocido enólogo de Mendoza que murió en un trágico accidente en Francia + Agregar ámbito en









El hombre estaba haciendo un viaje de trabajo y se sumó a una actividad de montaña. Se desconoce la razón de la caída y una hipótesis cree que se dio en un tramo sin anclaje.

Gabriel tenía 39 años y se había formado en la Universidad de Maza, además de haber liderado varios proyectos. Instagram

Un reconocido enólogo de Mendoza murió en un accidente, durante una travesía en las alturas en Francia. Se trata de Gabriel Ansiaume (39), quien logró consolidar una sólida trayectoria y se encontraba en el país galo por motivos laborales.

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Durante su estadía decidió sumarse a una actividad de montaña junto a un primo, también argentino, radicado en ese país. Ambos se dirigieron a la Aiguille du Peigne, una de las célebres agujas de Chamonix dentro del macizo del Mont Blanc, cuya cumbre supera los 3.190 metros. Los montañistas habían completado sin problemas el ascenso y el accidente se produjo durante el descenso, mientras practicaban rapel.

Murió un reconocido enólogo de Mendoza tras una excursión en Francia El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix indicó las causas del incidente aún se investigan, además de detallar que ambos resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons; una de las hipótesis es que la caída se produjo en un tramo sin anclaje, cuando ya se habían desenganchado de las clavijas y que un mínimo desequilibrio los desestabilizó hasta caer al vacío.

Cuando los equipos de rescate llegaron, Ansiaume ya había muerto a causa de las heridas provocadas por la caída. Su compañero, en cambio, sobrevivió y fue trasladado por vía aérea hasta el hospital de Sallanches, donde continúa internado.

Ansiaume era enólogo en Bodega Dos Familias, en Carrodilla, Luján de Cuyo. Facebook Quién era Gabriel Ansiaume Desde 2015 se desempeñaba como enólogo en Bodega Dos Familias, en Carrodilla, Luján de Cuyo. Su formación había comenzado en la Universidad Maza, institución que lo despidió y recordó como licenciado en Enología. En 2013 trabajó en Chateau Peneau, en Burdeos, Francia, y al año siguiente sumó certificaciones en viticultura y enología en L'école du vin.

Esa experiencia europea, sumada a su participación en La Giostra del Vino, proyecto con presencia en Mendoza y Eslovenia, lo convirtió en un referente joven en el sector. Junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu creó, durante la pandemia, la línea Contrabando, producida en Bodegas Tierras Altas.



Para 2023, lanzó su propia marca, Vinos Rattus, con la que buscó trasladar a una etiqueta una identidad personal ya que se vinculaba al apodo que usaba su círculo con el: en el ambiente lo conocían como "Rata", un sobrenombre que había surgido de una experiencia de bullying y que, con el tiempo, decidió resignificar y hacer propio.

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