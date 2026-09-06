ANSES relanza retiros voluntarios: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo hasta el 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) abrió una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) , destinada a trabajadores de planta permanente. La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 261/2026 y permite presentar la adhesión hasta las 23:59 del 30 de septiembre.

El esquema contempla una gratificación extraordinaria por egreso cuyo cálculo toma como referencia la remuneración del trabajador y sus años de antigüedad. En esta nueva edición, el límite máximo quedó establecido en el equivalente al 90% de 19 haberes brutos.

El programa alcanza exclusivamente al personal de planta permanente de ANSES comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”. La segunda etapa establece dos vías para acceder , determinadas por la edad y la cantidad de años de aportes previsionales.

La primera contempla a los trabajadores que ingresaron al organismo antes del 1° de enero de 2024 y tienen entre 60 y 64 años. La segunda está dirigida a quienes también ingresaron antes de esa fecha, tienen entre 65 y 69 años y registran menos de 30 años de aportes .

La presentación queda sujeta a la evaluación de ANSES y el organismo conserva la facultad de aprobar o rechazar cada pedido . La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones antes de que el expediente avance por las distintas áreas. En el caso de quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados gremiales , deberán renunciar previamente al cargo y a la tutela sindical para poder ingresar al régimen.

Cómo se calcula la gratificación y el tope de 19 haberes brutos

El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria única. Para determinarla, ANSES toma el 90% de la remuneración correspondiente a cada año de antigüedad en el organismo. También se computa una fracción de antigüedad cuando supera los tres meses.

La base que se usa para hacer el cálculo está vinculada con los conceptos brutos mensuales que el trabajador percibía en mayo de 2026. El monto no se determina sobre el salario que eventualmente tenga al momento de concretar la desvinculación, sino sobre esa referencia establecida por el régimen.

El límite máximo de esta segunda convocatoria es de 19 haberes brutos, aplicando sobre ese tope el porcentaje del 90%. Esto marca una diferencia con la primera edición del programa, que había contemplado un límite superior.

Paso a paso del trámite: de la solicitud en Recursos Humanos a la homologación en el SECLO

El circuito empieza con la presentación de la solicitud de adhesión al RVR. La Dirección General de Recursos Humanos de ANSES recibe los pedidos y verifica que cada agente reúna las condiciones establecidas para esta segunda etapa. Después, las solicitudes pasan por una instancia de evaluación a cargo de las Subdirecciones Ejecutivas y las Secretarías correspondientes. En esa etapa se analiza cada caso antes de que se dicte el acto administrativo que determina si el pedido es aprobado o rechazado.

Una vez aprobada la adhesión, se formaliza el acuerdo de desvinculación entre el trabajador y el organismo. La Resolución 261/2026 establece que los acuerdos deben instrumentarse ante la autoridad administrativa del trabajo y ser posteriormente ratificados y homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

ANSES

Cuándo y cómo se cobra: una o dos cuotas según el monto

El pago de la gratificación depende del importe final reconocido al trabajador. Si la suma no supera los $80.000.000, ANSES hace el pago en una única cuota. Cuando el monto sea superior a ese límite, la gratificación se abonará en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Superar los $80 millones no elimina el derecho a cobrar la totalidad del importe aprobado, sino que modifica la modalidad de pago. La fecha exacta de acreditación queda vinculada al avance y finalización del circuito administrativo y a la formalización de la desvinculación correspondiente. La norma no establece un día único de pago para todos los trabajadores adheridos.

Qué trabajadores quedan excluidos del plan

El régimen mantiene una serie de restricciones que impiden acceder al retiro voluntario. Quedan afuera quienes estén procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública, así como quienes tengan procedimientos disciplinarios en curso que puedan derivar en una sanción de despido.

Tampoco pueden incorporarse quienes ya hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia. La misma restricción alcanza a los trabajadores que mantengan reclamos administrativos o judiciales de carácter laboral o salarial, aunque en estos últimos casos existe la posibilidad de desistir de esas acciones para continuar con la adhesión.