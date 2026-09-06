Cómo usar el simulador de la Caja de Jubilaciones de Córdoba para planificar tu retiro

La herramienta permite revisar los años registrados, sumar períodos de otros organismos y conocer cuándo se alcanzarían las condiciones previsionales.

Planificar el retiro puede ser bastante más sencillo cuando se conoce qué información tiene registrada el organismo previsional. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba cuenta con un simulador online que permite consultar la situación de los jubilados y pensionados para proyectar cuándo podría estar en condiciones de iniciar el trámite.

El sistema funciona a través de Ciudadano Digital (CiDi) y toma como referencia los datos de la historia laboral disponibles en los registros provinciales. También contempla la posibilidad de declarar períodos trabajados en otras cajas previsionales, como ANSES, para obtener una proyección más completa.

El primer paso es ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) con el usuario correspondiente. Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar el servicio de la Caja de Jubilaciones y dirigirse a la sección “Trámites” . Allí aparece la opción “Simular mi jubilación” .

La planificación de la etapa laboral posterior requiere conocer los mecanismos disponibles ante el organismo previsional.

Al ingresar al simulador, la persona debe seleccionar el tipo de jubilación que quiere consultar. Luego, el sistema muestra sus datos personales para que pueda verificar que estén correctamente cargados antes de continuar.

Uno de los puntos centrales aparece cuando se despliega la historia laboral registrada en Córdoba . Allí figuran los períodos de servicios y aportes que el organismo tiene asociados al afiliado. Conviene revisar esa información con atención, ya que un período que no aparezca registrado puede modificar el resultado de la proyección.

Si se detecta un error o falta algún tramo de la trayectoria laboral, la Caja dispone de un canal para pedir la revisión. Desde CiDi se debe ingresar a “Mis consultas” y seleccionar el asunto “Modificación de historia laboral”. De esta manera, el afiliado puede solicitar que se analice la información antes de tomar el resultado del simulador como referencia.

Este punto es clave porque el simulador trabaja con los datos que tiene disponibles. Dicho de manera sencilla: si la historia laboral está incompleta, la cuenta también puede quedar incompleta.

Las gestiones vinculadas al sistema jubilatorio pueden realizarse a través de las plataformas digitales oficiales. Pexels

Cómo declarar e integrar aportes realizados en otras cajas previsionales como ANSES

El simulador también permite incorporar períodos de trabajo realizados en otros organismos previsionales. Esto resulta especialmente relevante para quienes tuvieron una trayectoria laboral repartida entre la administración provincial, el sistema nacional u otras cajas.

Una vez revisada la historia laboral de Córdoba, el sistema ofrece la posibilidad de declarar años de servicios de otras cajas. Allí pueden incorporarse, entre otros, períodos correspondientes a ANSES. Para realizar la simulación no es necesario adjuntar en ese momento el reconocimiento formal de servicios. La información se carga con el objetivo de proyectar el escenario previsional.

La diferencia entre declarar un período y acreditarlo formalmente es importante. Los datos ingresados en el simulador sirven para obtener una estimación, mientras que, al momento de iniciar la jubilación, la persona deberá presentar la documentación que corresponda para respaldar esos servicios.

La propia documentación histórica de la Caja contempla la necesidad de contar con un Reconocimiento de Servicios cuando existen aportes realizados al sistema nacional o a otras cajas previsionales. Ese reconocimiento permite acreditar oficialmente los períodos laborales que luego serán considerados en el análisis del beneficio.

Una vez incorporados esos años, el sistema procesa la información y llega a una pantalla denominada “Determinación del derecho”. Es allí donde el afiliado puede conocer qué escenario surge de los datos cargados.

El organismo provincial ofrece información y servicios online para quienes necesitan consultar su situación previsional. Pexels

Qué significa el resultado de la "Determinación del derecho" en tu simulación

La pantalla de “Determinación del derecho” es la instancia en la que el simulador informa el resultado de la proyección. Puede indicar que la persona ya reúne las condiciones necesarias para iniciar la gestión jubilatoria o señalar que todavía debe completar determinados requisitos.

Cuando los requisitos todavía no están cumplidos, la herramienta puede mostrar el año y el mes estimados en los que el afiliado llegaría a reunir las condiciones previstas según la información disponible. Ese dato debe interpretarse como una proyección y no como una fecha definitiva de otorgamiento. La situación previsional puede depender de la acreditación efectiva de servicios, de la documentación presentada y de las normas que correspondan al momento de solicitar el beneficio.

Si después de revisar el resultado aparecen dudas, existe otra vía dentro de CiDi: “Mis consultas” → “Asesoramiento previsional”. Desde allí se puede realizar una consulta específica sobre la situación personal, la historia laboral o los requisitos para acceder a una prestación.