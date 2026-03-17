Cómo acceder al programa "Sonrisa Mayor" 2026 de PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) relanzó en 2026 el programa "Sonrisa Mayor" , una iniciativa diseñada para garantizar el acceso gratuito a atención odontológica integral para todos sus afiliados.

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El objetivo principal es saldar la deuda histórica en salud bucodental y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ofreciendo tratamientos preventivos, correctivos y de rehabilitación. Una de las novedades más destacadas de esta edición es la ampliación de la cartilla de prestadores , especialmente en zonas con alta demanda como el Gran Buenos Aires y Rosario , donde la saturación de turnos era un problema recurrente.

"Sonrisa Mayor" es un programa de odontología integral que brinda cobertura total para jubilados y pensionados afiliados a PAMI. A diferencia de otros sistemas, este plan no se limita a una lista de dentistas , sino que ofrece un sistema organizado donde cada afiliado cuenta con un odontólogo de cabecera .

Este profesional se encarga de realizar consultas iniciales, diagnósticos y tratamientos básicos , además de coordinar derivaciones a especialistas cuando se requieren prácticas más complejas, como prótesis, implantes o cirugías.

El programa cubre todas las prácticas odontológicas esenciales , desde limpiezas y extracciones hasta tratamientos de alta complejidad, sin costo para el afiliado . PAMI abona directamente al profesional los honorarios y el valor de los materiales utilizados, lo que elimina cualquier gasto adicional para el paciente.

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La elección de los afiliados en profesionales y cartilla digital

Una de las principales ventajas del programa "Sonrisa Mayor" en 2026 es la libertad de elección. Los afiliados ya no están obligados a atenderse con un dentista asignado por zona, sino que pueden seleccionar al profesional de su preferencia dentro de la red de prestadores habilitados. Para ello, deben:

Consultar la cartilla digital a través de la aplicación oficial de PAMI o en su sitio web

Buscar al especialista o centro odontológico que mejor se adapte a sus necesidades y ubicación.

Contactar directamente al profesional para solicitar un turno, presentando la derivación si es necesaria.

La cartilla digital permite filtrar por especialidad, ubicación y disponibilidad, facilitando el acceso a los servicios, sin necesidad de trasladarse largas distancias. Además, PAMI habilitó una línea de consulta específica para reportar demoras excesivas o cobros indebidos por parte de los prestadores, garantizando transparencia y calidad en la atención.

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El impacto en Rosario y el Gran Buenos Aires

El refuerzo de la atención en Rosario y el conurbano bonaerense responde a un análisis de datos de gestión que identificó una saturación mayor en estos centros urbanos. Para equilibrar la oferta y la demanda, PAMI incorporó nuevos centros odontológicos y consultorios privados bajo el régimen de pago por prestación. Esto permite reducir los tiempos de espera y evitar que los afiliados deban recorrer largas distancias para acceder a un turno.

En estas zonas, el programa también prioriza la prevención y el tratamiento de patologías bucodentales frecuentes, como caries, enfermedad periodontal y pérdida de piezas dentales. La estrategia busca nivelar la oferta de servicios y asegurar que todos los afiliados, independientemente de su ubicación, reciban atención oportuna y de calidad.

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El proceso para acceder a "Sonrisa Mayor" es sencillo y se resume en tres pasos:

Consultar al odontólogo de cabecera : este profesional realizará una evaluación inicial y, si es necesario, emitirá una orden de derivación para tratamientos especializados.

Seleccionar al especialista : a través de la cartilla digital (disponible en la app o la web de PAMI), el afiliado elige al profesional o centro de tratamiento de su preferencia.

Solicitar el turno: con los datos del prestador seleccionado, el afiliado debe comunicarse directamente para coordinar la cita.

El relanzamiento de "Sonrisa Mayor" en 2026 representa un avance significativo en la atención odontológica para jubilados y pensionados. Con una cartilla digital ampliada, la posibilidad de elegir al profesional y un enfoque en zonas con alta demanda, PAMI busca garantizar un servicio accesible, gratuito y de calidad para todos sus afiliados.