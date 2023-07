Cómo funcionará el nuevo sindicato que reunirá a trapitos y manteros

Los trabajadores de la vía pública enviaron una solicitud al Ministerio de Trabajo de la Nación para crear su propio gremio , que agrupará a trapitos , limpiavidrios, cuidacoches, manteros y todos los responsables de las "actividades culturales". En el comunicado, anunciaron que Fabián Giannotta , ex jefe de la hinchada de Estudiantes de La Plata, será elegido como el secretario general.

Lucas Bianco , presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, será el representante legal de la agrupación que también abarca actividades callejeras como los limpiabotas o artistas callejeros. "Es una competencia residual de un montón de actividades que se desarrollan en la vía pública y que no quedan comprendidas en otros sindicatos", explicó.

En comunicación telefónica con Reynaldo Sietecase , el abogado habló sobre cómo será el funcionamiento del sindicato, de aprobarse el proyecto. "Uno piensa que los trapitos son personas autónomas, pero no. Hay un trapito que contrata a 4 o 5, y se da una relación de dependencia que no está registrada formalmente. Nosotros, como sindicato, podemos intervenir entre esa patronal y el trabajador", explicó.

Frente a la sensación general de sindicalizar una actividad ilegal, aseguró que "la otra opción es no hacer nada". "El primer paso es regularizar de algún modo y frenar las situaciones violentas. En segundo lugar, transmitirle a quien se dedica a la actividad que no pueden hacer un cobro colectivo porque si no nosotros los vamos a denunciar. Y el tercer paso sería reconvertir la actividad en cualquier otra que genere ingresos", afirmó.