Residencias médicas: cuáles son los cambios en becas y licencias

A partir de este año, un nuevo reglamento regirá el Sistema Nacional de Residencias, modificando puntos clave como las modalidades de contrato, la carga horaria, las licencias y los procesos de ingreso a la formación de posgrado. De qué se trata.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 542/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional implementó un nuevo modelo para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud , oficializado mediante la Resolución 542/2026. El eje central de esta reforma es la adopción de la "Beca Nacional" como formato único, buscando estandarizar y simplificar tanto el financiamiento como el proceso de admisión de los profesionales.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 542/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se avaló un nuevo reglamento general y los modelos de convenios que regirán la relación entre el Estado y los residentes.

El Gobierno decidió centralizar el presupuesto y las reglas de las residencias para que todos los profesionales se formen bajo las mismas condiciones , sin importar dónde se encuentren. Con esto se busca mayor claridad y equidad en el sistema . Además, el cambio fue necesario para evitar que las residencias quedaran en el aire, ya que la Ley 27.796 había eliminado las reglas anteriores sin fijar unas nuevas , generando mucha incertidumbre.

El reglamento actualiza el sistema de licencias para incluir más causales. Se mantiene el beneficio de 21 días de vacaciones al año (con un tope de dos semanas consecutivas) y se garantizan los derechos por enfermedad, así como las licencias parentales para madres y padres .

Nuevos beneficios incluyen licencias por cuidado de familiares enfermos o duelo familiar directo. Para cualquier situación imprevista, la institución de salud tendrá la potestad de decidir sobre la concesión de la licencia, siempre garantizando que no se afecte el servicio y comunicando la resolución a las autoridades del Ministerio de Salud.

La jornada laboral conserva un tope de 45 horas semanales, incluyendo al menos una guardia semanal de hasta 24 horas (con un máximo de ocho al mes), distribuidas equitativamente entre días hábiles y feriados. Como beneficio, el residente solo trabajará media jornada el día posterior a la guardia. Respecto a la formación, se aplica un criterio de responsabilidad progresiva: supervisión presencial total durante el primer año y posibilidad de supervisión indirecta más adelante, supeditada siempre a la experiencia y a la complejidad del procedimiento.

Residencias-Medicas 2026 El texto aprobado refuerza el carácter educativo de las residencias como sistemas de formación en servicio, con programas preestablecidos, objetivos anuales y evaluaciones permanentes. Switt

Residencias médicas: prioridad para egresados argentinos

La admisión al Sistema Nacional de Residencias continuará siendo a través de concursos públicos y abiertos, pero con una novedad importante: ahora cada jurisdicción es responsable de diseñar y tomar sus propios exámenes. De este modo, las evaluaciones se adaptan a los criterios locales, mientras que el Estado nacional mantiene el financiamiento de las vacantes en los centros de salud de su órbita.

Quienes estudiaron en Argentina seguirán teniendo una ventaja de cinco puntos en el ranking de ingreso. El cambio importante viene en 2027 para los médicos recibidos fuera del país: solo podrán entrar al sistema de residencias si sus universidades cumplen con los estándares globales de la World Federation for Medical Education (WFME). El objetivo del Gobierno es claro: asegurar que todos los que entren al sistema tengan una formación inicial sólida y reconocida internacionalmente.

Para formalizar la toma de cargo, los residentes deben presentar el título de grado, la matrícula nacional, el apto psicofísico y el certificado de antecedentes penales. La normativa establece un plazo máximo de tres meses desde que arranca el año lectivo para completar el ingreso. Además, para pasar de año, es obligatorio cumplir con un presentismo mínimo del 80%.

El texto aprobado refuerza el carácter educativo de las residencias como sistemas de formación en servicio, con programas preestablecidos, objetivos anuales y evaluaciones permanentes. Cada programa deberá ser aprobado por la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud y contemplar contenidos, actividades, rotaciones, guardias, modalidades de evaluación y criterios de promoción.