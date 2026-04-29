Las jubilaciones y pensiones de ANSES ya tienen fecha de cobro para mayo 2026

El organismo confirmó fechas de cobro y nuevos montos para jubilados y pensionados en mayo. El cronograma arranca el 11 de mayo.

Con el aumento del 3,4% y el bono, la jubilación mínima supera los $463.000 en mayo.

ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados, junto con los nuevos montos actualizados por movilidad. El cronograma presenta cambios respecto a meses anteriores y arranca el lunes 11 de mayo , con un esquema escalonado según la terminación del DNI.

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Este mes llega con un aumento del 3,4% , calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que impacta directamente en todos los haberes previsionales. El esquema mantiene la lógica de siempre: primero cobran quienes perciben la jubilación mínima y luego aquellos con haberes superiores.

Con el aumento aplicado, la jubilación mínima en mayo 2026 queda en:

Este refuerzo extraordinario sigue vigente para quienes cobran los haberes más bajos, lo que permite mejorar el ingreso total mensual. Otros valores relevantes dentro del sistema previsional:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.600,12 base y $384.600,12 con bono

$314.600,12 base y $384.600,12 con bono PNC para madres de siete hijos: haber base de $393.250,17, que con el bono llega a $463.250,17

PNC por invalidez o vejez: el monto base será de $275.275,12. Con el bono sube a $345.275,12

Estos montos reflejan la estructura del sistema previsional: mientras algunas prestaciones equivalen al 70% del haber mínimo, otras alcanzan el 100%.

¿A cuánto llega la jubilación máxima de ANSES?

En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima también se actualiza en mayo. Según los valores confirmados:

Jubilación máxima: $2.646.201,22

A diferencia de los haberes mínimos, este grupo no recibe el bono adicional, ya que el refuerzo está focalizado en los ingresos más bajos. La diferencia entre la mínima y la máxima sigue siendo significativa y responde a los años de aportes realizados y al salario histórico del beneficiario.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

El calendario de pagos ya está definido y comienza el 11 de mayo, organizado por terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Este grupo es el primero en cobrar, como ocurre todos los meses.

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

Para quienes cobran más que la mínima, el calendario se ubica en la segunda parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

En este caso, también se respeta la organización por DNI, aunque concentrada en menos días.

El cronograma de pagos para la AUH:

DNI 0: lunes 11 de mayo

DNI 1: martes 12 de mayo

DNI 2: miércoles 13 de mayo

DNI 3: jueves 14 de mayo

DNI 4: viernes 15 de mayo

DNI 5: lunes 18 de mayo

DNI 6: martes 19 de mayo

DNI 7: miércoles 20 de mayo

DNI 8: jueves 21 de mayo

DNI 9: viernes 22 de mayo

AUH ANSEs.jpg AUH ANSES: calendario de pagos.

El cronograma de mayo presenta modificaciones respecto a abril debido a cuestiones operativas y a la presencia de feriados. Esto generó un leve corrimiento en las fechas de inicio, que ahora comienzan el 11 de mayo en lugar de los primeros días del mes. El objetivo es ordenar los pagos y evitar superposiciones dentro del sistema.

ANSES recuerda que:

el dinero queda depositado en la cuenta desde la fecha asignada

no es obligatorio retirar el efectivo ese mismo día

se recomienda usar tarjeta de débito para evitar filas

Cada beneficiario puede consultar su fecha exacta en la plataforma oficial “Mi ANSES”.