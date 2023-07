Conmoción en Córdoba: Laboulaye despidió a Joaquín, el chico de 14 años asesinado por su amigo

El joven, que habría confesado la autoría del asesinato, y por su edad, es inimputable. Está a disposición del juez de de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro.

Mariela Flores, la madre de Joaquín, aseguró que ella estaba "criando a un hombre, a un ser responsable y no a cualquier cosa", y resaltó que su hijo era un niño "correcto".

"Yo le doy valores a mis hijos", expresó Flores, quien además dijo que su hijo y Leandro, el adolescente que habría confesado el crimen, "eran muy amigos".

"No siento rencor con los papás de Leandro, por ahora, pero a mi hijo nadie me lo va a devolver", aseveró Flores, quien además sostuvo: "Por el dolor termine internada y mi sobrina me habló mucho para que me levante y busque que se haga justicia por Joaquín".

La madre del adolescente indicó que le dijo a los investigadores que entren a su casa y "que busquen lo que tengan que buscar".

También relató entre lágrimas: "Joaquín está todo golpeado, supuestamente creen que usaron un fierro. Tiene su ojito hinchado, la cara golpeada, pero quiero que se queden con la imagen de mi hijo bello que fue la que usamos para buscarlo".