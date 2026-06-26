Conmoción: murió Ernestina Pais luego que su auto fuera arrollado por un tren + Agregar ámbito en









El accidente ocurrió la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Ernestina Pais tenía 54 años.

Ernestina Pais, de 54 años, murió este viernes después que su auto fuera arrollado por un tren en la localidad bonaerense de San Isidro. El accidente ocurrió cuando intentó cruzar las vías de la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. La conductora y periodista tenía 54 años y una extensa trayectoria en los medios de comunicación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trágico hecho ocurrió este viernes. Según información del Comando Patrullas San Isidro, Pais intentó cruzar con su vehículo marca Honda de color negro las vías ferroviarias con la barrera baja. Al hacerlo, una formación del "Tren de la Costa" impactó de lleno en la puerta del conductor, provocando la muerte de la periodista, la única ocupante del vehículo.

Al lugar se acercaron bomberos y peritos solicitados por el Comando Patrullas San Isidro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez. Según publicó Infobae, la fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para conocer los pormenores del hecho.

Accidente Ernestina Pais

Quién era Ernesto Pais: de coconductora de Jorge Ginzburg a dueña de un restaurante

Noticia en desarrollo-

Temas accidente