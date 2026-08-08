Mañana fría en el AMBA tras las lluvias: cuándo volverán las tormentas y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA espera que la máxima llegue a los 13 grados. El SMN espera vientos fuertes en la mayoría del territorio nacional.

El AMBA espera que la máxima llegue a los 13 grados este sábado.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara este sábado una mañana gélida con mínima de 7 grados, mientras las lluvias podrían volver en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional anunció vientos fuertes para 12 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este sábado marcas entre los 7 y 13 grados, con una jornada algo nublada y sin lluvias. Mañana domingo, la mañana podría ser aún más gélida ya que la mínima bajará a 4 grados.





Para la próxima semana, la máxima oscilará entre los 12 y 15 grados mientras la mínima irá gradualmente aumentando, partiendo de unos 3 grados para el lunes hasta unos 10 para el viernes. De momento, las lluvias aisladas podrían aparecer solo el miércoles hacia la tarde y noche hasta un 40% de probabilidad.





#PronosticodelTiempo

Fin de semana a plenos sol pero con ambiente seco, estable y frío.

Siguen las #nevadas y lluvias en la cordillera desde Mendoza hasta Chubut, incluso en el oeste y zonas bajas de Neuquén y Río Negro.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/dGB3ZWgRf5 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) August 8, 2026 Alertas por vientos fuertes: las provincias afectadas El SMN indicó fuertes vientos (alerta amarilla) para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa y el extremo costero de Buenos Aires. Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.