El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara este sábado una mañana gélida con mínima de 7 grados, mientras las lluvias podrían volver en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional anunció vientos fuertes para 12 provincias.
Mañana fría en el AMBA tras las lluvias: cuándo volverán las tormentas y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA espera que la máxima llegue a los 13 grados. El SMN espera vientos fuertes en la mayoría del territorio nacional.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó para este sábado marcas entre los 7 y 13 grados, con una jornada algo nublada y sin lluvias. Mañana domingo, la mañana podría ser aún más gélida ya que la mínima bajará a 4 grados.
Alertas por vientos fuertes: las provincias afectadas
El SMN indicó fuertes vientos (alerta amarilla) para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa y el extremo costero de Buenos Aires. Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.